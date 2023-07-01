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「蟹」謝有你 高雄援中港溼地今夏夜開車慢行

中央社／ 高雄1日電

援中港濕地是高雄市陸蟹出沒熱點之一，夏季夜晚陸蟹媽媽將猶如水蚤模樣蟹寶寶安全送往海岸。這趟降海釋幼歷險即將展開，高市工務局提醒民眾夜間開車行經時小心慢行。

工務局養護工程處今天表示，每年夏季夜晚這群援中港濕地的陸蟹媽媽，月光下追尋潮水冒險橫越馬路與水泥高牆前進海岸，在浪花間奮力舞動將成千上萬、猶如水蚤模樣的蟹寶寶安全送往海岸，完成族群繁衍使命。陸蟹往返陸地與海洋「降海釋幼」，更是令人驚嘆的海岸生態奇觀。

養工處今天透過新聞稿提醒夜間行車小心慢行，留意輪下的小動物們。此外惜物、塑膠減量並妥善回收，減少廢棄物隨水流落海洋使生物誤食或受困機會，也是日常生活中保護陸蟹、貢獻心力方式。

為守護這群不畏艱難的陸蟹媽媽，內政部營建署、高市府與台灣濕地保護聯盟志工們合作，常年致力維護陸蟹棲地環境，並在繁殖季節進行生態調查、辦理淨灘與夜間觀察等護蟹活動，邀請大小朋友加入公民科學家行列，共同守護陸蟹媽媽。

今年護蟹活動後續相關訊息，將在「援中港濕地FB專頁（網址：https://www.facebook.com/YZGwetland）」 公告，預計8月上旬有「陸蟹公民科學家」等活動，有興趣民眾可密切追蹤。

養工處表示，援中港濕地位於典寶溪出海口，作為因應發展軍港補償棲地，保留自然河口泥岸環境，海水、溪水與放流淡水在此交匯孕育豐富潮間帶生態，像是蓊鬱茂盛台灣原生紅樹林，以及招潮蟹、彈塗魚、鷺鷥家族和許多水鳥，以及住在濕地水岸第一排，有煙囪形狀房子的凶狠圓軸蟹自在棲息。

特別是凶狠圓軸蟹是台灣西南沿海過往常見陸蟹一員，但路殺、捕捉、海洋廢棄物、棲地開發與水泥化等原因讓牠們面臨極大生存危機，而受管制保護的援中港濕地就成為沿海為數不多、可安生立命寧靜家園。

濕地

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