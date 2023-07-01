墾丁首創「陸蟹廊道」擋路殺 環團指高架或改道才治本

墾丁陸蟹每年夏天跨越省道台26線到海邊釋幼都面臨「路殺」危機，今年墾管處的護蟹交管外，公路總局也在兩處熱區路段新設全國首座供陸蟹穿越的實驗性廊道，斥資6000萬元打造的廊道是否有效，受到關注，環團認為只是治標，高架或改道才是治本；公路局說，短期委託專家監測廊道效益修正外，中長期針對台26線船帆石到砂島段道路改善做可行性評估。

墾丁陸蟹的「路殺」防治，在環團和學者的關切下近年成為夯議題，公路局第3區養護工程處說，去年用既有的排水箱涵打造實驗性生物廊道，並搭配木梯和繩梯方便陸蟹通行，但溝內有水流且漆黑一片，發現成效不好，短期先打造2處全新生物廊道已完工，中長期改善措施則委外研究評估，確認是否要改路線、做高架、縮減車道，將路還給陸蟹。

公路局說，今年選在台26線砂島至香蕉灣和滿州風吹沙的39.6到39.8公里、51.1到51.3公里的熱區建置實驗性生物廊道，設置184處箱涵及涵管供穿越，與傳統排水涵箱通道最大差異，是內部表面粗糙，盡可能營造好走的環境，入口處會打造約45度斜坡，方便陸蟹進入，後續委託李政璋博士做趨光性實驗，盼能提高使用率。

環團認為公路局打造全國首座陸蟹生物廊道，成效如何尚待驗證，但只是治標，香蕉灣至砂島段道路高架或改道，將海岸林棲地還給「原住民」陸蟹，才是治本；3工處說，另投入1200萬元針對船帆石到砂島做長期監測及改善作為研究，主要調查周邊陸蟹生態、行為，收集在地民意需求和研究是否要改道、改高架、4車道縮減為2車道等，預定後年完成。