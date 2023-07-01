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高雄飲料店減塑大聯盟 自備環保杯優惠開跑

中央社／ 高雄1日電

配合環保署限塑政策，高雄市飲料店今起限用一次用塑膠杯。為鼓勵民眾自備環保杯，高市環保局也透過11個品牌「飲料店減塑大聯盟」，攜手在地業者合作推出限量聯名環保杯。

高雄市飲料店今天起限用一次用塑膠杯新制，包括攤商、夜市、市場、商圈飲料店，全面改用非塑膠材質飲料杯。環保局長張瑞琿表示，自7至9月辦理「自備環保杯雄優惠」活動，民眾自備環保杯於優惠日至「飲料店減塑大聯盟」11個品牌店家消費，除原業者提供至少新台幣5元優惠外，環保局再加碼最多可折20元，消費後還可持發票參加「良杯製所」二代限量環保杯抽獎。

環保局環境衛生管理科表示，在地業者「良杯製所」、「多那之咖啡」與環保局合作推出2000組限量聯名「心想杯」，只要於指定期間至高雄「多那之咖啡」門市購買指定杯數，即可免費兌換。期望透過創意行銷帶動社會養成環保習慣，促進淨零生活轉型。

為加強政策宣傳，環保局藉由拍攝高雄熊點飲料互動橋段，宣導「7月1日起使用非塑膠材質杯，自備環保杯還能享折扣優惠」，超萌活潑的高雄熊大秀「減塑舞」，力推自備環保杯還能省錢。

咖啡 高雄市

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