第3座LaLaport鳳山動土 帶動2千個就業機會

日商三井集團昨在高雄舉行全台第三座LaLaport動土，將斥資逾百億在鳳山衛武營旁打造親子購物一站式中心，高雄市長陳其邁昨保證將打點好交通動線，預計2026年鳳山LaLaport啟用，商機指日可待，經發局指將帶動2千個就業機會。

陳其邁指出，高雄去年百貨公司總銷售額達725億元，居全國第二名，且高雄營業總額從過去4.5兆元成長至5.8兆元，代表高雄整體經濟與消費能力快速成長。

看準高雄消費力，日商三井集團斥資逾百億，在市府協助與台糖租下捷運鳳山西站旁大片土地，開發興建地上7層、地下2層，主打親子一站式都會玩樂聖地。台灣三井不動產董事長久一康洋說，已對外招商，預計進駐270個專櫃品牌，除耳熟能詳日系品牌，從未在台亮相的日系新興品牌，未來也有機會受邀展店設櫃。

陳其邁表示，這是三井LaLaport在台灣設的第三個展店，是非常重要的據點，將快速帶動鳳山發展。

LaLaport所在的鳳山國泰重劃區，位居交通要道，居民憂經歷「交通黑暗期」。陳其邁說，市府預先交通評估，及大眾運輸工具規畫，包括大小型車輛進出、路型調整、燈號、車道與停車場等，做好相關動線。