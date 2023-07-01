快訊

獨家／女網友多次指控性侵 汪建民夜奔大安分局報案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

第3座LaLaport鳳山動土 帶動2千個就業機會

聯合報／ 記者古和純／高雄報導

日商三井集團昨在高雄舉行全台第三座LaLaport動土，將斥資逾百億在鳳山衛武營旁打造親子購物一站式中心，高雄市長陳其邁昨保證將打點好交通動線，預計2026年鳳山LaLaport啟用，商機指日可待，經發局指將帶動2千個就業機會。

陳其邁指出，高雄去年百貨公司總銷售額達725億元，居全國第二名，且高雄營業總額從過去4.5兆元成長至5.8兆元，代表高雄整體經濟與消費能力快速成長。

看準高雄消費力，日商三井集團斥資逾百億，在市府協助與台糖租下捷運鳳山西站旁大片土地，開發興建地上7層、地下2層，主打親子一站式都會玩樂聖地。台灣三井不動產董事長久一康洋說，已對外招商，預計進駐270個專櫃品牌，除耳熟能詳日系品牌，從未在台亮相的日系新興品牌，未來也有機會受邀展店設櫃。

陳其邁表示，這是三井LaLaport在台灣設的第三個展店，是非常重要的據點，將快速帶動鳳山發展。

LaLaport所在的鳳山國泰重劃區，位居交通要道，居民憂經歷「交通黑暗期」。陳其邁說，市府預先交通評估，及大眾運輸工具規畫，包括大小型車輛進出、路型調整、燈號、車道與停車場等，做好相關動線。

陳其邁 LaLaport 品牌

延伸閱讀

高市公幼7月起延長照顧減輕家庭負擔 約1.2萬幼兒受惠

會見文浩德 陳其邁：盼續推動台灣與比利時經貿合作

高雄出現本土登革熱 陳其邁：加強清消快篩防堵

城中城公園街友聚集 陳其邁：協助安置、加強巡邏

相關新聞

影／金門首間麥當勞今試營運 凌晨就排隊：可以吃熱的薯條太棒了

等了39年，金門終於也有麥當勞了！金門首間麥當勞即將於7月1日正式開幕，今天一早7點多試營運，就吸引民眾大排長龍，甚至有...

399通勤月票 手機搭公車卡卡 高市府：已改善

高雄市府配合行政院政策推出399元通勤月票方案，用手機QR碼或實體卡不限次數搭乘捷運、輕軌、公車、渡輪等超值優惠，卻陸續...

7月起高雄公幼延長照顧 1人即開班

高雄市政府昨宣布，7月起公立幼兒園全面延長照顧時間，1人即可開班，家長每小時負擔不超過50元，約1.2萬名幼兒受惠。民進...

屏兒童青春藝術節 漫威特展打頭陣

放暑假了！2023屏東兒童青春藝術節今起推出，由屏菸1936文化基地「英雄集結之漫威運動會特展」率先登場，縣長周春米說，...

第3座LaLaport鳳山動土 帶動2千個就業機會

日商三井集團昨在高雄舉行全台第三座LaLaport動土，將斥資逾百億在鳳山衛武營旁打造親子購物一站式中心，高雄市長陳其邁...

屏東習慣桶裝瓦斯與機械表 微電腦裝置率低的原因是這個

竹北氣爆案引發社會高度關注，具備安全遮斷功能的「微電腦瓦斯表」詢問度提升，但依能源局統計，屏東縣微電腦瓦斯表裝置率為16...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦