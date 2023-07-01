399通勤月票 手機搭公車卡卡 高市府：已改善

高雄市府配合行政院政策推出399元通勤月票方案，用手機QR碼或實體卡不限次數搭乘捷運、輕軌、公車、渡輪等超值優惠，卻陸續傳出使用手機QR碼搭公車容易「卡卡」，不容易感應，議員許采蓁籲不要讓良好政策變成民怨。高雄市府交通局表示，今年4月起已推動改善措施，公車掃碼設備妥善率已達95%以上。

有民眾在網路發文詢問，想買399套票搭燕巢快線通勤，擔心用QR碼不容易感應，底下留言多建議用實體卡片較穩定，也有使用QR碼的過來人說「QR掃不到很煩」。議員許采蓁說，她遇過民眾在公車多次無法掃碼，最後只能由司機直接讓民眾搭車。今年4月她向交通局提改善要求，但至今仍有民眾抱怨。

義守大學智慧網路科技學系主任楊吳泉說，因QR碼需網路認證，移動中的公車可能有網路不穩造成刷不過，實體卡直接在卡片認證就不會有問題；樹德科大資訊學院長陳璽煌則說，QR碼掃描涉及影像辨識，可能受安裝位置、現場光線影響識別時間，建議可在離峰時段多加測試掃碼角度、距離，若還是難以辨識，就需建議市府要與廠商在後台調整。

交通局表示，公車驗票機QR碼設備今年4月起推動改善計畫，包含每日營運前、中、後檢查，也請廠商定期檢測，若有妥善率不佳應報修，目前公車設備妥善率已達95%以上，若仍發生無法掃碼，會讓乘客直接搭車。