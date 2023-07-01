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7月起高雄公幼延長照顧 1人即開班

聯合報／ 記者任義宇王昭月／高雄報導

高雄市政府昨宣布，7月起公立幼兒園全面延長照顧時間，1人即可開班，家長每小時負擔不超過50元，約1.2萬名幼兒受惠。民進黨議員指這是市府體恤年輕父母，減輕父母負擔再升級，國民黨議員則提醒，目前教育發展基金僅剩7億多元，錢應花在刀口上，1人即成班的決策需再檢討。

高市府為減輕學齡前家庭育兒負擔，宣布7月起延長公幼照顧時間，服務時段為學期間課後下午4點延長到6點，至於原本寒暑假未上課，也將從上午8點到下午6點開班， 解決家長托育需求，此政策由市府挹注5700萬元促成。

教育局長謝文斌說，過去課後照顧費需由家長負擔，7月起市府補助經費共同育兒，學期間課後繳費每月不超過2200元，寒暑假每小時費用不超過50元，並提供體能活動、美感體驗、遊戲互動、語文學習等統整性活動，年輕爸媽可兼顧工作及育兒。

鄭姓家長說，延長照顧服務可解決家長接送及照顧時間壓力，建議私幼也能自費比照。魏姓家長指政策費用親民，讓家長多一項選擇，陳姓家長認為，部分公幼已推課後照顧課程，擔心新政策上路後可能會增加費用。

前金幼兒園長鄭淑蓮說，園方委外的課後照顧服務適用「課後照顧法」，師生比為1比25，延長照顧服務適用「幼兒教育及照顧法」，師生比為1比15，恐導致人力開銷提高，寒暑假課程費從每月7000元增至1萬元。

民進黨議員林智鴻樂見延長照顧政策開辦，但教保員薪資的提升與照顧品質是正相關，教師薪資若再提升，可建立全面照顧與教學品質的良性循環。藍議員邱于軒說，高市教育發展基金緊絀，2020年至今從16億降到7億多元，拿公帑推政策，錢須花在刀口上，1人即開班作法應先試辦1年再評估是否調整。

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