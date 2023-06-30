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公視「上媠 ê 花蕊」分享女人事 今天盛大開錄

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
公共電視台語台南部中心新節目「上媠 ê 花蕊」今天開錄。記者王昭月／攝影
公共電視台語台南部中心新節目「上媠 ê 花蕊」今天開錄。記者王昭月／攝影

公共電視台語台南部中心精心製作的女性資訊節目「上媠 ê 花蕊」，7月起上檔，以南台灣女性為主題，透過生活情境劇和輕鬆訪談形式，全方位呈現女性生活的各個面向，藝人王中平、梁佑南及陳隨意等今午開錄，盼為女性朋友搭建愛秀、敢秀的舞台。

「上媠 ê 花蕊」是公視台語台南部中心開播以來的系列高品質節目之一，攝影棚打造全新的時尚風格佈景，以充滿活力歡樂的「幸福里歡喜社區」為發展主軸。

社區裡有熱心公益的里長萁媽，耿直穩重的主委王中平，總鋪師兼歌王陳隨意、時尚辣媽梁佑南、專業營養余朱青、知名健身教練Terry江振愷和音樂製作「柯大堡，他們將串聯律師、醫師、造型師、兩性關係專家等街坊鄰居，分享自己的故事經歷，讓觀眾獲得啟發和共鳴。

錄製節目的攝影棚位在高雄市立圖書館總館地下一樓，公視台語台台長呂東熹帶來一個「花蕊」造型的蛋糕探班，期許開播收視長紅，他說，「女人事，就是我們最關心的事」，希望在「上媠 ê 花蕊」這個節目陪伴下，大家都歡喜！「上媠 ê 花蕊」將自7月23日起，每周日晚間6點到7點播出。

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