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屏東習慣桶裝瓦斯與機械表 微電腦裝置率低的原因是這個

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣民眾習慣桶裝瓦斯、機械表，微電腦瓦斯表裝置率不到2成。圖／讀者提供
屏東縣民眾習慣桶裝瓦斯、機械表，微電腦瓦斯表裝置率不到2成。圖／讀者提供

竹北氣爆案引發社會高度關注，具備安全遮斷功能的「微電腦瓦斯表」詢問度提升，但依能源局統計，屏東縣微電腦瓦斯表裝置率為16.49%，裝設率不到2成；欣屏公司經理羅志銘表示，地方當前新建大樓裝設率逾9成，有積極舉辦說明會推廣，但地方多半習慣使用機械表及桶裝瓦斯，再加上換表後每月提升40元基本費，導致民眾接受度不高。

微電腦瓦斯表裝置具備3大預防性遮斷功能，若遇超壓、地震、漏氣超時都會自動阻斷供氣。依能源局統計，截至3月底屏東縣微電腦瓦斯表供氣戶數為1萬5877戶，裝置數量為2618具，裝置率為16.49%。

欣屏天然氣公司經理羅志銘表示，屏東目前天然氣拉線佈屏東市、萬丹、長治、麟洛、內埔、新園鄉、東港鎮等7個鄉鎮市，近2、3年拉線率有逐步提升，而地方鄉村簡樸，為推廣微電腦瓦斯表已在地方舉辦數場說明會，搭配10年換表契機宣導，與民眾遊說，但住戶接受度仍不高，可能因為多半已習慣使用機械表或是桶裝瓦斯，再加上換表後每個月基本費從60元提升至100元，增加40元導致裝置率低，會持續盡力推展。

屏東縣

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