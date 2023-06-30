影／金門親子嘉年華明天登場 要給大小朋友好好玩

今天起，小朋友就開始放暑假，為搶暑假旅遊市場，金門縣政府推出時下最夯的體驗式遊程為主軸，將從明天起至8月31日舉辦「金門親子嘉年華」一系列活動，強調主題性高、重視體驗與發掘在地魅力的精緻旅遊型態，有手做鱟紅龜粿、海上SUB、水彈生存遊戲、百年蚵田採石蚵、潮間帶生態體驗等，歡迎親子一起來金門玩。

金沙鎮公所歷時一年多打造以水獺為主題的榮湖遊憩公園，在今天正式啟用，這是金門第一座具有水獺生態環境教育意義的公園，主要是以水獺生態為核心，遊具設施共計十餘種，此外，配合夏日也定期啟動噴泉系統，讓小朋友享受親水、玩水的喜悅。

金門縣長陳福海及鎮長吳有家今天也主持活動開跑記者會暨金沙鎮榮湖遊憩公園啟用儀式，陳福海表示，他上任後就把親子共融作為縣府的優先政策，對於別具特色的榮湖休憩公園成立，特別感謝公所及相關單位能將兒童教育、社會福利、生態保育及觀光資源能整合推動；陳福海也強調，對於親子共融議題成立專案小組研商對策，已盤整出40多處適合親子共遊的場域，將在各鄉鎮陸續進行各類親子場館修繕及空間規劃。

除了公部門的實質作為外，觀光處也特別在暑假前間，推出親子嘉年華活動，邀集近30多家在地業者的支持與參與，共推出50多種的體驗遊程，涵蓋金門人文歷史、休閒遊憩、角色扮演、親子的互動體驗，絕對是暑假活動最佳的國旅選擇。

吳有家說明，榮湖休憩公園緊鄰金沙水系，是保育類野生動物歐亞水獺最常出現的熱區之一，以5到12歲作為目標使用族群，完成遊具設施玩沙挖土機、滑索設施、噴泉廣場及傳聲筒等10餘種，更特殊的是將歐亞水獺的各類的動物行為說明及可愛意象，融入於整體景觀，期待能透過遊玩過程，達到環境教育的寓教於樂效果，希望能結合金沙鎮各個景點，讓金沙鎮成為金門觀光亮點。