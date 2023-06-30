高雄第3例登革熱與第2例是母女 兩人均在台南探親遭病毒蚊叮咬感染
高雄市今日公布第3例本土登革熱病例。仁武區一對母女6月22日至25日前往台南東區探視外婆，10多歲的女兒前日出現症狀，到醫院快篩陽性，昨日確診成為高雄第2例本土登革熱病理；40多歲的母親雖無症狀，但採檢結果今確認PCR陽性，成為第3例病例。衛生局研判母女都是端午連假期間，在台南市疫情熱區遭病毒蚊叮咬而感染。
衛生局表示，防疫團隊已針對仁武區的個案居住地，完成周邊100公尺緊急防疫工作，並規劃明日在周邊4個里同步進行環境大掃蕩。
衛生局說，疾管署公布台南市目前通報確診本土登革熱116案，昨日接獲臺南市通知該市1例本土登革熱個案，在可感染期間曾有高雄活動史，該案是50多歲男性，6月23日起出現發燒、喉嚨痛、頭痛等症狀，6月24日就醫未改善，6月28日至台南社區擴大篩檢站採檢陽性通報確診。
該男子的活動地以臺南市住家及工作地為主，在可傳染期間6月23日至25日，曾到高雄市楠梓區短暫居住，防疫團隊已於昨日上午已完成個案居住地孳生源檢查及室內壓罐噴藥作業，今日進行社區病媒蚊調查，並針對個案周邊400公尺範圍高風險場域及列管點進行孳生源巡檢及噴藥滅蚊，防堵疫情擴散風險。
衛生局表示，目前正值登革熱流行季節，定期「巡、倒、清、刷」，清除家戶內外積水容器，加強環境整頓工作，避免積水、病媒蚊繁殖，如積水無法清除，則可以利用漂白水、洗衣粉(打起泡)、粗鹽等方式投入積水中防止孳生病媒蚊孑孓。
戶外活動時應做好防蚊措施，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。近期如自東南亞國家入境或有台南市疫情發生地區活動史、工作史，若有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，請停止上班上課，儘速前往高雄市527家登革熱合約診所就醫、進行登革熱NS1快篩，並主動告知旅遊史或活動史。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言