高雄第3例登革熱與第2例是母女 兩人均在台南探親遭病毒蚊叮咬感染

高雄市今日公布第3例本土登革熱病例。仁武區一對母女6月22日至25日前往台南東區探視外婆，10多歲的女兒前日出現症狀，到醫院快篩陽性，昨日確診成為高雄第2例本土登革熱病理；40多歲的母親雖無症狀，但採檢結果今確認PCR陽性，成為第3例病例。衛生局研判母女都是端午連假期間，在台南市疫情熱區遭病毒蚊叮咬而感染。

衛生局表示，防疫團隊已針對仁武區的個案居住地，完成周邊100公尺緊急防疫工作，並規劃明日在周邊4個里同步進行環境大掃蕩。

衛生局說，疾管署公布台南市目前通報確診本土登革熱116案，昨日接獲臺南市通知該市1例本土登革熱個案，在可感染期間曾有高雄活動史，該案是50多歲男性，6月23日起出現發燒、喉嚨痛、頭痛等症狀，6月24日就醫未改善，6月28日至台南社區擴大篩檢站採檢陽性通報確診。

該男子的活動地以臺南市住家及工作地為主，在可傳染期間6月23日至25日，曾到高雄市楠梓區短暫居住，防疫團隊已於昨日上午已完成個案居住地孳生源檢查及室內壓罐噴藥作業，今日進行社區病媒蚊調查，並針對個案周邊400公尺範圍高風險場域及列管點進行孳生源巡檢及噴藥滅蚊，防堵疫情擴散風險。

衛生局表示，目前正值登革熱流行季節，定期「巡、倒、清、刷」，清除家戶內外積水容器，加強環境整頓工作，避免積水、病媒蚊繁殖，如積水無法清除，則可以利用漂白水、洗衣粉(打起泡)、粗鹽等方式投入積水中防止孳生病媒蚊孑孓。