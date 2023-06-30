高市工安精進 7月1日提高勞安稽核頻率

高雄市政府推動工安精進新措施將自7月1日上路，將提高勞安稽核頻率，由現行每週2次，提高至每週實施3次工地工安聯合稽查，及加強勞安衛相關講習等，以降低工安事故。

高市府包括工務、水利、地政、交通、都發、捷運、運發、教育、勞工，以及勞檢處等局處下午派員出席這項府級工安防制策略及檢討會議。依工務局建管處新聞稿，要在既有工地勞安查驗流程及監督檢查作為基礎上，強化各項管制及防範策略，並擴大民間專業公會參與，加強第一線施工人員勞安意識，為勞工布建綿密安全網。

今天會中經工程機關檢討當前相關稽查作業執行成效及發現常見缺失後，副市長林欽榮下達3點指示加強實施方案。一、提高建築工地工安聯合稽查頻率，由現行每週2次，提高至每週實施3次工地工安聯合稽查；務使工地現場第一線施工人員確實落實相關作業規範。

二、持續加強勞安衛相關講習，責成勞工局勞檢處偕同工務局建管處，至少每月辦理2次工安防範講習會。特別是從事施工架、高處作業、吊料作業等高危險作業的第一線從業人員，強化一般安全衛生教育訓練與在職教育訓練，有效提升相關知能及風險意識。

三、律定市府各重大公共工程，包含新建、水利、捷運、社宅等工程，一律落實三級品管制度，並責成各機關工程主管人員確實負起督導責任。必須由公部門帶頭作起，讓民間建築工程依循同樣標準落實相關規範，保障營建業從業人員工作權益及人身安全。

此外，林欽榮表示，市府工程施工查核小組，首重工安及交維等事項，在要求公共工程施工品質前提下，針對各項缺失進行督導，也將提報公共工程督導會報檢討，用高標準檢視各項攸關工安、勞安重要環節，公部門必須率先做好榜樣，整體提升各項在建工程工安標準。

會中也討論擴大民間專業公會參與相關配套機制，以及對於工地現場第一線人員加重責任，落實工安規範積極性，也是後續將研議深化重要議題。包括在建築工地公共安全實施方案基礎上，研議獎勵方案、表彰勞安優良範例，或對於顯有缺失者，透過公會約束會員，改善相關作為，也將是市府未來完善各項行政作為重要參照。

原本依照「高雄市政府加強建築工地公共安全實施方案」，由工務局進行「建築工地公共安全巡檢作業」，會同勞檢處、衛生局、環保局、區公所等單位，於每週二、四，每日隨機選擇2處工地，進行建築工地工安聯合稽查；每週一、三、五偕同專業公會，每日稽查3處工地，嚴格督促建築業者設置安全設施，違規者將立即通知改善，自7/1起提高頻率。