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高市推新創基地「大港創艦」 提供業者租金優惠

中央社／ 高雄30日電

高雄市經發局將在高雄知名地標85大樓19樓打造「大港創艦MEGABAY」新創基地，近期將公告開放進駐企業申請，並預計提供「一免二減半」租金優惠，鼓勵新創企業進駐。

經發局今天舉辦「大港創艦MEGABAY」新創基地的高雄場招商說明會，吸引超過50家新創與創新服務夥伴參與。經發局近期將公告開放進駐企業申請。

經發局長廖泰翔表示，市府將全力協助新創與企業對接合作機會，透過「以大帶小」協助搶下國際市場訂單，並把握淨零商機，市府一定是新創最堅強後盾。

經發局致力扶植新創，此前已成立DAKUO數位內容創意中心、KO-IN智高點2大新創基地，去年度2處基地共促成包括寶可齡奈米生技、恆生能源、智匯融通等15個合作、投資及融資案，累計促成商機達新台幣1.14億元。

經發局表示，為新增扶植新創空間，成立大港創艦新創基地，並提供業者「一免二減半」租金優惠，即首年免租金，租金1坪只需要負擔基本水電管理費新台幣300元，第二年租金減半優惠，鼓勵新創企業進駐。

新創企業 台幣

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