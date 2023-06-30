為何是世界級陸蟹研究聖地 墾丁遊客中心特展告訴你

墾丁國家公園海岸林的陸蟹種類，在世界同棲地名列前茅，已有17種世界新種陸蟹在墾丁被發現並命名，但也面臨棲地遭人為破壞、外來種黃狂蟻攻擊、母蟹過馬路到海邊釋幼遭「路殺」等危機，墾管處今年串連相關官民單位聯手護蟹外，首度在遊客中心辦「墾丁的世界級陸蟹」特展，引領民眾探索墾丁陸蟹的美麗與哀愁。

墾管處解說教育課長陳玄武說，世界上共有17種陸蟹是在墾丁被發表命名，成為這些新物種的「模式地」，也使墾丁國家公園在陸蟹的學術研究上的重要性舉世無雙、無可替代；陸蟹棲息在遊客不容易到達的河口或海岸森林，特定物種只有在特定環境甚至特定時間才能發現，一般人較難親近這些物種，甚至連名字也不知道。

他說，透過墾管處長年委託的研究調查案，由各個學者投入大量的調查研究，將這些新物種公諸於世，今年特邀長年研究墾丁陸蟹的李政璋博士，以圖文方式介紹「誕生」於墾丁的陸蟹，除讓遊客更了解陸蟹生態，也了解陸蟹面臨的危機和墾丁國家公園陸蟹保育的努力及重要性。

恆春半島夏秋兩季月滿夜晚，母蟹從陸地到海岸邊釋幼，李政璋長年在野外研究，累積豐富的陸蟹釋幼畫面，特展也呈現凶狠圓軸蟹、顯著表方蟹、擬厚蟹、奧氏等降海釋幼的記錄影片；母蟹降海釋幼一路困難重重，因棲地被馬路切割，路殺是最大的傷害，也藉此提醒用路人，在經過交通警示牌的熱區路段減速慢行。