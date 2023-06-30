影／屏東最大光電場接近完工 業者強調會減緩景觀衝擊

為達成2025年再生能源發電占比20％政策目標，南部有許多太陽能光電開發案大量出現，不斷衍生環境與能源角力問題，最近有光電業者在屏鵝公路小尖山車城段旁山坡地開發32.5公頃光電場，原本美麗的綠色山坡被挖得光秃禿黃土飛揚，最近光電板已經陸續裝上，從空中鳥瞰明顯與附近的綠色山坡呈現強烈對比，當地民眾擔心業者大肆開發要是大雨一來恐造成土石流，業者曾表示都有依照專家建議進行水土保持工程，砍伐物種也多為外來入侵的銀合歡，沒有砍伐原生林木，未來也會做好美綠化工作與附近環境融合。

這處引人關切的光電廠開發案位在屏鵝公路獅子鄉與車城鄉段交界處旁山坡地，附近就是著名的小尖山，也是前往墾丁的必經之路，該處是三地能源公司所屬的合豐光電案場，面積約52公頃，開發面積超過30公頃，核准設置32.5公頃太陽能光電設施，2019年台電審查核准後，取得經濟部能源局電業籌設許可，2021年取得內政部營建署核准開發，去年3月取得經濟部能源局核發施工許可，農委會水土保持局核准展開水土保持工程，目前已經接近完工。

當地民眾表示，台灣的太陽能發電場址，近幾年不斷占領農地和山坡地，恆春半島雖然也有農地種電，但面積不算大，這處屏鵝公路車城段旁的光電案場，因位於通往墾丁的台26線路旁，場址面積龐大，路過民眾都會看到，雖然業者強調一切都合法，但不免讓人憂心雨季造成土石流。