嘉義民族管弦樂團首飛金門樂音交流 明晚藝文中心開演

嘉義民族管弦樂團將首度離開本島至金門演出，明天開啟「串流福爾摩沙Ⅱ」系列音樂會，由團長呂翼雲領軍，與指揮劉士維及30位演奏員明晚7點在金門藝文中心開演，並與金門國樂團聯合售票演出，盼透過樂音將嘉義元素及樂曲帶至金門做實質文化交流。

嘉義民族管弦團隊指出，企劃「串流福爾摩沙」系列音樂會，發想來自網路串流平台，是各式的節目欣賞的場域，串也有串連的意思，期待將台灣各個縣市串聯起來，明天是首度走出本島至金門的演出。

2023「串流福爾摩沙Ⅱ」音樂會由文化部指導，嘉義民族管弦樂團主辦，金門縣文化局、嘉義縣文化觀光局合辦，將於7月1日晚上7點於金門藝文中心開演。

樂曲安排，上半場絲竹室內樂曲有《紅塵菩提》、《月下獨酌》以及《阿里山的日出》等曲目；下半場安排兩團聯演，友好樂團情誼共同譜出一場音樂饗宴，先由金門國樂團帶來氣勢滂薄的國樂合奏曲《太陽頌》。