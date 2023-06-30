快訊

環球科大明年停辦退場 創辦人痛批：比共產黨還共產黨

雨彈升級！北市大雷雨狂襲到這時 5區列示警區域

嘉義民族管弦樂團首飛金門樂音交流 明晚藝文中心開演

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉義民族管弦樂團明天7月1日首度離開本島至金門巡演，將在晚間7點於金門藝文中心開演。圖／嘉義縣政府提供
嘉義民族管弦樂團明天7月1日首度離開本島至金門巡演，將在晚間7點於金門藝文中心開演。圖／嘉義縣政府提供

嘉義民族管弦樂團將首度離開本島至金門演出，明天開啟「串流福爾摩沙Ⅱ」系列音樂會，由團長呂翼雲領軍，與指揮劉士維及30位演奏員明晚7點在金門藝文中心開演，並與金門國樂團聯合售票演出，盼透過樂音將嘉義元素及樂曲帶至金門做實質文化交流。

嘉義民族管弦團隊指出，企劃「串流福爾摩沙」系列音樂會，發想來自網路串流平台，是各式的節目欣賞的場域，串也有串連的意思，期待將台灣各個縣市串聯起來，明天是首度走出本島至金門的演出。

2023「串流福爾摩沙Ⅱ」音樂會由文化部指導，嘉義民族管弦樂團主辦，金門縣文化局、嘉義縣文化觀光局合辦，將於7月1日晚上7點於金門藝文中心開演。

樂曲安排，上半場絲竹室內樂曲有《紅塵菩提》、《月下獨酌》以及《阿里山的日出》等曲目；下半場安排兩團聯演，友好樂團情誼共同譜出一場音樂饗宴，先由金門國樂團帶來氣勢滂薄的國樂合奏曲《太陽頌》。

接著是，嘉義委託創作《印象鳶鳴》，樂曲描寫乘船於嘉義曾文水庫所見之美景；最後是金門委託創作《神遊浯州醉金城》，從一趟閱讀之旅，看見金門人文發展的多樣與豐盈。

嘉義民族管弦樂團明天7月1日首度離開本島至金門巡演，將在晚間7點於金門藝文中心開演。圖／嘉義縣政府提供
嘉義民族管弦樂團明天7月1日首度離開本島至金門巡演，將在晚間7點於金門藝文中心開演。圖／嘉義縣政府提供

金門 嘉義 樂團

延伸閱讀

身懷鉅款形跡可疑 嘉義計程車司機通報逮捕1車手

麥當勞搶灘金門 摩斯：好開心多了一起為金門發展的朋友

影／金門首間麥當勞今試營運 凌晨就排隊：可以吃熱的薯條太棒了

台灣麥當勞金門太湖餐廳 7月1日盛大開幕

相關新聞

影／金門首間麥當勞今試營運 凌晨就排隊：可以吃熱的薯條太棒了

等了39年，金門終於也有麥當勞了！金門首間麥當勞即將於7月1日正式開幕，今天一早7點多試營運，就吸引民眾大排長龍，甚至有...

屏東兒童青春藝術節登場 漫威英雄帶領大小朋友動起來

暑假來臨，屏東縣政府為兒童及青少年打造專屬藝文盛宴「2023屏東兒童青春藝術節」，縣長周春米今宣布，7月1日正式起跑，由...

潮州「愛的圖像，樂學潮東」祖孫聯手展出近百幅畫作

屏東縣潮州鎮公所、孝愛仁愛之家及潮東國小，今舉辦「愛的圖像，樂學潮東」美展開幕活動，與社區祖孫共學，用藝術創作激勵高齡者...

屏縣府教育處長劉育忠健康因素請辭 副處長楊英雪接任

屏東縣長周春米30日表示，教育處長劉育忠因個人因素提出辭呈，她已批准，7月1日起由原教育處副處長楊英雪接任處長一職，副處...

屏東YouBike2.0進駐恆春 單車慢遊古城輕鬆愜意

今年2月起動的屏東公共自行車YouBike 2.0，繼屏東市、潮州鎮、東港鎮設站後，恆春鎮區今天正式啟用，達成屏東「一心...

麥當勞搶灘金門 摩斯：好開心多了一起為金門發展的朋友

金門人期盼近40年，終於等到第一間麥當勞。「摩斯漢堡金門民權店」臉書粉專（ https://www.facebook.c...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦