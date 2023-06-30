嘉義民族管弦樂團首飛金門樂音交流 明晚藝文中心開演
嘉義民族管弦樂團將首度離開本島至金門演出，明天開啟「串流福爾摩沙Ⅱ」系列音樂會，由團長呂翼雲領軍，與指揮劉士維及30位演奏員明晚7點在金門藝文中心開演，並與金門國樂團聯合售票演出，盼透過樂音將嘉義元素及樂曲帶至金門做實質文化交流。
嘉義民族管弦團隊指出，企劃「串流福爾摩沙」系列音樂會，發想來自網路串流平台，是各式的節目欣賞的場域，串也有串連的意思，期待將台灣各個縣市串聯起來，明天是首度走出本島至金門的演出。
2023「串流福爾摩沙Ⅱ」音樂會由文化部指導，嘉義民族管弦樂團主辦，金門縣文化局、嘉義縣文化觀光局合辦，將於7月1日晚上7點於金門藝文中心開演。
樂曲安排，上半場絲竹室內樂曲有《紅塵菩提》、《月下獨酌》以及《阿里山的日出》等曲目；下半場安排兩團聯演，友好樂團情誼共同譜出一場音樂饗宴，先由金門國樂團帶來氣勢滂薄的國樂合奏曲《太陽頌》。
接著是，嘉義委託創作《印象鳶鳴》，樂曲描寫乘船於嘉義曾文水庫所見之美景；最後是金門委託創作《神遊浯州醉金城》，從一趟閱讀之旅，看見金門人文發展的多樣與豐盈。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言