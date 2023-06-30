高雄Lalaport日商砸百億 台糖土地爭議多立委協調擺平

高雄市台糖公司轄管的土地資產有1109.5公頃，其中，鳳山重劃區精華地段因延遲20餘年開發，飽受各方批評，如今日商三井集團砸下百億投資Lalaport購物中心，立委許智傑語重心長指出，經仲裁協調這塊土地才得以重生，地方民眾是既期待也怕受傷害。

「未來高捷黃線、橘線聯通，Lalaport帶動地方產業經濟，指日可待。」許智傑表示，5年前，好不容易透過仲裁，擺平重劃公司與台糖之間互告問題，而這塊重劃寶地不僅鄰近衛武營國家藝術文化中心，且民主議會就在不遠處，未來還是兩條捷運線難得交會點，當初一得知三井集團在南台灣物色據點，許智傑立即出面媒合三井、台糖、市府三方合作。

正好，今年4月下旬，台糖董事長由高雄市府元老楊明州接棒上任，高雄市長陳其邁指出，「台糖土地案，全有賴楊明州董座大力協助。」陳表示，過去楊明州在市府期間便經手過鳳山重劃區開發案，尤其清楚在地民眾對這塊土地大有期望，因此加速推動與三井之間的各項合作。

「Lalaport土地，約有4甲多!」許智傑表示，光是購物中心地面樓層就占2甲土地面積，等同於大型購物中心加上遊憩公園，不僅是鳳山區更是高雄市難得良好的宜居住商場域，預計最快2年後就能正式開館揭幕。

三井集團三雄鳳山啦啦寶都公司總經理鎌迫俊大指出，當初Lalaport在台北、台中找到開發據點後，隨即找尋南台灣的重點城市發展，有鑑於西高雄臨海區域已有不少大型百貨賣場，而鳳山位居東高雄，捷運交通發達，經多方考量評估後，成為三井在台第三座Lalaport的重要據點。

「Lalaport投資案，是鳳山中城計畫6塊拼圖中的第2塊。」民進黨議員林智鴻議員表示，未來還有捷運O10站的聯合開發、市議會後方停9用地BOT案、台鐵高雄機廠的華麗轉身計畫以及五甲國宅社區老社區再生計畫及捷運黃線闢建。

林說，黃線與橘線的交會處是重要節點，希望捷運黃線未來開闢後能與三井Lalaport保有直接的通道，建議三井Lalaport與衛武營綠地間也可建立空橋直接連結，打造一個立體城市的空間，讓鳳山及周邊生活品質可以提升。