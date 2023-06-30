潮州「愛的圖像，樂學潮東」祖孫聯手展出近百幅畫作

屏東縣潮州鎮公所、孝愛仁愛之家及潮東國小，今舉辦「愛的圖像，樂學潮東」美展開幕活動，與社區祖孫共學，用藝術創作激勵高齡者及孩童對繪畫的學習與熱情，展期從6月30日到7月16日。高齡71歲阿嬤吳春玉於疫情期間加入孝愛仁愛之家繪畫班，選定向日葵為主題，用壓克力顏料創作，在生命歷程中留下美好記憶。

「孝愛50＠愛的圖像，樂學潮東」美展開幕活動於今上午在潮州日式歷史建築文化園區舉行，潮州鎮長周品全、私立孝愛仁愛之家董事長徐嘉雯、潮東國小校長李福明及多位民意代表共同出席，活動由仁愛之家長輩的「孝愛小鼓」及潮東國小學生「潮東扇舞」表演開場，親屬、家長拿出手機紀錄，場面溫馨熱鬧。

潮州鎮長周品全表示，此次靜態畫作展邀集長輩與孩童創作，呈現鎮內每個角落，包含宗教、農忙、歷史建築等，展期從6月30日到7月16日，上午9點至下午5點開展，配有導覽員解說，歡迎大家前來看展。