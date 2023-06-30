快訊

環球科大明年停辦退場 創辦人痛批：比共產黨還共產黨

雨彈升級！北市大雷雨狂襲到這時 5區列示警區域

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潮州「愛的圖像，樂學潮東」祖孫聯手展出近百幅畫作

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣縣潮州鎮公所、孝愛仁愛之家及潮東國小，於潮州日式歷史建築文化園區聯合舉辦「愛的圖像，樂學潮東」美術作品展，展期從6月30日到7月16日。記者張已亷／攝影
屏東縣縣潮州鎮公所、孝愛仁愛之家及潮東國小，於潮州日式歷史建築文化園區聯合舉辦「愛的圖像，樂學潮東」美術作品展，展期從6月30日到7月16日。記者張已亷／攝影

屏東縣潮州鎮公所、孝愛仁愛之家及潮東國小，今舉辦「愛的圖像，樂學潮東」美展開幕活動，與社區祖孫共學，用藝術創作激勵高齡者及孩童對繪畫的學習與熱情，展期從6月30日到7月16日。高齡71歲阿嬤吳春玉於疫情期間加入孝愛仁愛之家繪畫班，選定向日葵為主題，用壓克力顏料創作，在生命歷程中留下美好記憶。

「孝愛50＠愛的圖像，樂學潮東」美展開幕活動於今上午在潮州日式歷史建築文化園區舉行，潮州鎮長周品全、私立孝愛仁愛之家董事長徐嘉雯、潮東國小校長李福明及多位民意代表共同出席，活動由仁愛之家長輩的「孝愛小鼓」及潮東國小學生「潮東扇舞」表演開場，親屬、家長拿出手機紀錄，場面溫馨熱鬧。

潮州鎮長周品全表示，此次靜態畫作展邀集長輩與孩童創作，呈現鎮內每個角落，包含宗教、農忙、歷史建築等，展期從6月30日到7月16日，上午9點至下午5點開展，配有導覽員解說，歡迎大家前來看展。

潮州鎮公所表示，此次美展約40人參展，共20組手作工藝品、提供百幅畫作，展現孝愛仁愛之家長青學苑繪畫班的美術作品，該班透過藝術支持長輩在機構內的生活，為高齡者的生命歷程留下美好記憶，另也展示潮東國小生的創造力和藝術才華，展現學生們的創意和獨特觀點，歡迎民眾前來參觀，欣賞祖孫作品，感受藝術的美妙世界。

屏東縣潮州鎮公所、孝愛仁愛之家及潮東國小，今上午舉辦「孝愛50＠愛的圖像，樂學潮東」美展開幕活動。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮公所、孝愛仁愛之家及潮東國小，今上午舉辦「孝愛50＠愛的圖像，樂學潮東」美展開幕活動。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮公所、孝愛仁愛之家及潮東國小，今上午舉辦「孝愛50＠愛的圖像，樂學潮東」美展開幕活動。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮公所、孝愛仁愛之家及潮東國小，今上午舉辦「孝愛50＠愛的圖像，樂學潮東」美展開幕活動。記者張已亷／攝影
屏東縣縣潮州鎮公所、孝愛仁愛之家及潮東國小，於潮州日式歷史建築文化園區聯合舉辦「愛的圖像，樂學潮東」美術作品展，展期從6月30日到7月16日。記者張已亷／攝影
屏東縣縣潮州鎮公所、孝愛仁愛之家及潮東國小，於潮州日式歷史建築文化園區聯合舉辦「愛的圖像，樂學潮東」美術作品展，展期從6月30日到7月16日。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮公所、孝愛仁愛之家及潮東國小，今上午舉辦「孝愛50＠愛的圖像，樂學潮東」美展開幕活動，高齡71歲阿嬤吳春玉（右一）於疫情期間加入孝愛仁愛之家繪畫班，選定向日葵為主題，用壓克力顏料創作，在生命歷程中留下美好記憶。記者張已亷／攝影
屏東縣潮州鎮公所、孝愛仁愛之家及潮東國小，今上午舉辦「孝愛50＠愛的圖像，樂學潮東」美展開幕活動，高齡71歲阿嬤吳春玉（右一）於疫情期間加入孝愛仁愛之家繪畫班，選定向日葵為主題，用壓克力顏料創作，在生命歷程中留下美好記憶。記者張已亷／攝影
屏東縣縣潮州鎮公所、孝愛仁愛之家及潮東國小，於潮州日式歷史建築文化園區聯合舉辦「愛的圖像，樂學潮東」美術作品展，展期從6月30日到7月16日。記者張已亷／攝影
屏東縣縣潮州鎮公所、孝愛仁愛之家及潮東國小，於潮州日式歷史建築文化園區聯合舉辦「愛的圖像，樂學潮東」美術作品展，展期從6月30日到7月16日。記者張已亷／攝影

歷史建築 畫作

延伸閱讀

放暑假啦！故宮南院2023夏日親子藝術月暨水舞展登場

台灣當代藝術「創世熱」特展 7月6日紐約亮相

獲頒旭日中綬章 丁澈士：學術交流盡本分備感榮耀

屏市潮州戀愛BUS公教聯誼 男報名額滿、女性目前僅2人

相關新聞

影／金門首間麥當勞今試營運 凌晨就排隊：可以吃熱的薯條太棒了

等了39年，金門終於也有麥當勞了！金門首間麥當勞即將於7月1日正式開幕，今天一早7點多試營運，就吸引民眾大排長龍，甚至有...

屏東兒童青春藝術節登場 漫威英雄帶領大小朋友動起來

暑假來臨，屏東縣政府為兒童及青少年打造專屬藝文盛宴「2023屏東兒童青春藝術節」，縣長周春米今宣布，7月1日正式起跑，由...

潮州「愛的圖像，樂學潮東」祖孫聯手展出近百幅畫作

屏東縣潮州鎮公所、孝愛仁愛之家及潮東國小，今舉辦「愛的圖像，樂學潮東」美展開幕活動，與社區祖孫共學，用藝術創作激勵高齡者...

屏縣府教育處長劉育忠健康因素請辭 副處長楊英雪接任

屏東縣長周春米30日表示，教育處長劉育忠因個人因素提出辭呈，她已批准，7月1日起由原教育處副處長楊英雪接任處長一職，副處...

屏東YouBike2.0進駐恆春 單車慢遊古城輕鬆愜意

今年2月起動的屏東公共自行車YouBike 2.0，繼屏東市、潮州鎮、東港鎮設站後，恆春鎮區今天正式啟用，達成屏東「一心...

麥當勞搶灘金門 摩斯：好開心多了一起為金門發展的朋友

金門人期盼近40年，終於等到第一間麥當勞。「摩斯漢堡金門民權店」臉書粉專（ https://www.facebook.c...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦