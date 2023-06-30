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潮州「愛的圖像，樂學潮東」祖孫聯手展出近百幅畫作
屏東縣潮州鎮公所、孝愛仁愛之家及潮東國小，今舉辦「愛的圖像，樂學潮東」美展開幕活動，與社區祖孫共學，用藝術創作激勵高齡者及孩童對繪畫的學習與熱情，展期從6月30日到7月16日。高齡71歲阿嬤吳春玉於疫情期間加入孝愛仁愛之家繪畫班，選定向日葵為主題，用壓克力顏料創作，在生命歷程中留下美好記憶。
「孝愛50＠愛的圖像，樂學潮東」美展開幕活動於今上午在潮州日式歷史建築文化園區舉行，潮州鎮長周品全、私立孝愛仁愛之家董事長徐嘉雯、潮東國小校長李福明及多位民意代表共同出席，活動由仁愛之家長輩的「孝愛小鼓」及潮東國小學生「潮東扇舞」表演開場，親屬、家長拿出手機紀錄，場面溫馨熱鬧。
潮州鎮長周品全表示，此次靜態畫作展邀集長輩與孩童創作，呈現鎮內每個角落，包含宗教、農忙、歷史建築等，展期從6月30日到7月16日，上午9點至下午5點開展，配有導覽員解說，歡迎大家前來看展。
潮州鎮公所表示，此次美展約40人參展，共20組手作工藝品、提供百幅畫作，展現孝愛仁愛之家長青學苑繪畫班的美術作品，該班透過藝術支持長輩在機構內的生活，為高齡者的生命歷程留下美好記憶，另也展示潮東國小生的創造力和藝術才華，展現學生們的創意和獨特觀點，歡迎民眾前來參觀，欣賞祖孫作品，感受藝術的美妙世界。
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