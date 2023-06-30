屏東兒童青春藝術節登場 漫威英雄帶領大小朋友動起來

暑假來臨，屏東縣政府為兒童及青少年打造專屬藝文盛宴「2023屏東兒童青春藝術節」，縣長周春米今宣布，7月1日正式起跑，由屏菸1936文化基地「英雄集結之漫威運動會特展」率先登場，為期兩個月串連戲劇、音樂劇、閱讀推廣、市集、講座，陪伴大小朋友藝起開心迎接暑假。

縣長周春米說，今年的屏東兒童青春藝術節以「我的分身巨人」為主題，在屏菸1936文化基地、屏東演藝廳、藝術館及屏東總圖四大場域，規畫多元豐富靜動態展演與閱讀活動，只要參閱活動護照，按圖索驥，就能找到想玩的遊戲或想看的節目。

縣長周春米今帶領小朋友搶先體驗漫威特展，挑戰多項互動關卡，直呼「真的很好玩」，邀請全國大小朋友一起來屏東過暑假。

文化處指出，有喜愛漫威的粉絲們最期待的《英雄集結之漫威運動會》，在屏菸10號倉庫打造九大特色展區，集結英雄們的能力特性，打造超好玩的互動關卡，挑戰參與者的敏捷性、肌耐力和判斷力。

屏菸其他主題展還有《憶兒時：南方同樂會》，介紹越南、印尼、泰國、馬來西亞、柬埔寨5國新住民的童年文化特色；最好玩的《環遊世界玩數學》，透過實際操作與互動體驗，在學習數學的同時，也能認識不同國家和時空背景，及有趣的數學發展故事。

文化處指出，屏東演藝廳及藝術館邀請知名團隊演出親子節目，包括無獨有偶工作室劇團改編英國知名童話《自私的巨人》劇碼；故事工廠《變身偵探》、結合經典喜歌劇「賽爾維亞理髮師」與「電影哈利波特」全新製作的親子魔法音樂劇《塞爾維亞魔法師》等售票場次輪番上陣；另有10場免費參加的表演藝術推廣活動，包含弦樂四重奏、工作坊、故事劇場。