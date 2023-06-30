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屏縣府教育處長劉育忠健康因素請辭 副處長楊英雪接任

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府教育處長劉育忠是屏東大學教育系教授，今年2月1日上任後，近期因健康與個人因素請辭，任期僅5個月，是屏東縣歷任教育處長任期最短者。記者劉星君／攝影
屏東縣府教育處長劉育忠是屏東大學教育系教授，今年2月1日上任後，近期因健康與個人因素請辭，任期僅5個月，是屏東縣歷任教育處長任期最短者。記者劉星君／攝影

屏東縣長周春米30日表示，教育處長劉育忠因個人因素提出辭呈，她已批准，7月1日起由原教育處副處長楊英雪接任處長一職，副處長由國民教育科長廖麗華接任。劉育忠是屏東大學教育系教授，今年2月1日起接任教育處長，任期是屏東縣府歷任教育處長任期最短者，僅5個月。

教育處長劉育忠請辭，也是縣長周春米上任以來首次的人事微幅調整，也讓屏東縣政府團隊女性主管再添一位，總計達到10位。

縣長周春米說，劉育忠因身體不適，加上要照顧家裡長輩，在兼顧健康及家庭之下提出辭呈，她一度慰留，但最終尊重劉育忠選擇，今教育處長是最後一天上班，也都還在持續開會，也感謝劉育忠完成階段性任務，新接任的楊英雪熟稔屏東教育界及相關行政事務，相信可以無縫接軌繼續推動教育工作。

周春米說，教育領域相當專業，從學童的就學權益、到就學的環境，學童的身體、營養等都要全面檢視，教育推展全面啟動。

新任教育處長63歲楊英雪是屏東九如人，社會行政高考及格，最早在台灣省政府勞工處任職，之後回到家鄉屏東服務，最先在高泰國中擔任總務處事務組長，後來進入縣府教育處，歷任科員、專員、科長、督學、秘書等職務，從教育基層做起，在教育處服務近20年，資歷深厚。

縣議員陳揚說，新任處長楊英雪歷練完整，相信能無縫接軌，但也希望舊有團隊在教育政策議題上能有新的突破。

屏東縣府教育處長劉育忠請辭，新任處長由副處長楊英雪（左）接任，副處長由國教科長廖麗華（右）升任。圖／屏東縣府教育處提供
屏東縣府教育處長劉育忠請辭，新任處長由副處長楊英雪（左）接任，副處長由國教科長廖麗華（右）升任。圖／屏東縣府教育處提供

周春米 團隊

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