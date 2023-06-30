高雄7月起公幼開辦延長照顧 減輕家長育兒負擔

高雄市教育局今天表示，高雄市公立幼兒園自7月暑假起，將全面開辦延長照顧服務，1人即開班，家長負擔每小時不超過新台幣50元，嘉惠超過1萬2000名幼兒。

高雄市公幼照顧時間變長，原本公幼學期間下午4時放學、寒暑假放假沒上課。但7月起，高雄公幼開辦延長照顧服務，服務時段為學期間課後下午4時到6時、寒暑假期間8時到下午6時，解決家長工作時間托育需求。

高雄市政府教育局今天新聞稿表示，這項政策由市府挹注5700萬元促成。有別以往由家長自行負擔所有費用，7月起市府也提供經費補助，與家長共同育兒，家長於學期間課後繳費每月不超過2200元，寒暑假期間每小時不超過50元。

教育局長謝文斌表示，高雄市全面開辦延長照顧服務，提供小朋友們豐富多元的統整性活動，如體能活動、美感體驗、遊戲互動、語文學習等，也讓爸媽不用趕著接孩子，小朋友可受到最好照顧，家長安心兼顧工作與育兒。