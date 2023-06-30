快訊

環球科大明年停辦退場 創辦人痛批：比共產黨還共產黨

雨彈升級！北市大雷雨狂襲到這時 5區列示警區域

高雄7月起公幼開辦延長照顧 減輕家長育兒負擔

中央社／ 高雄30日電

高雄市教育局今天表示，高雄市公立幼兒園自7月暑假起，將全面開辦延長照顧服務，1人即開班，家長負擔每小時不超過新台幣50元，嘉惠超過1萬2000名幼兒。

高雄市公幼照顧時間變長，原本公幼學期間下午4時放學、寒暑假放假沒上課。但7月起，高雄公幼開辦延長照顧服務，服務時段為學期間課後下午4時到6時、寒暑假期間8時到下午6時，解決家長工作時間托育需求。

高雄市政府教育局今天新聞稿表示，這項政策由市府挹注5700萬元促成。有別以往由家長自行負擔所有費用，7月起市府也提供經費補助，與家長共同育兒，家長於學期間課後繳費每月不超過2200元，寒暑假期間每小時不超過50元。

教育局長謝文斌表示，高雄市全面開辦延長照顧服務，提供小朋友們豐富多元的統整性活動，如體能活動、美感體驗、遊戲互動、語文學習等，也讓爸媽不用趕著接孩子，小朋友可受到最好照顧，家長安心兼顧工作與育兒。

高雄市 長照 教育局

延伸閱讀

日商三井集團投資百億 高雄LaLaport今動土

高市公幼7月起延長照顧減輕家庭負擔 約1.2萬幼兒受惠

配合高雄環狀輕軌工程 2路口將施工封閉 用路人改道

男子疑報復衝撞無名店面 外傳曾是高雄色情大亨據點

相關新聞

影／金門首間麥當勞今試營運 凌晨就排隊：可以吃熱的薯條太棒了

等了39年，金門終於也有麥當勞了！金門首間麥當勞即將於7月1日正式開幕，今天一早7點多試營運，就吸引民眾大排長龍，甚至有...

屏東兒童青春藝術節登場 漫威英雄帶領大小朋友動起來

暑假來臨，屏東縣政府為兒童及青少年打造專屬藝文盛宴「2023屏東兒童青春藝術節」，縣長周春米今宣布，7月1日正式起跑，由...

潮州「愛的圖像，樂學潮東」祖孫聯手展出近百幅畫作

屏東縣潮州鎮公所、孝愛仁愛之家及潮東國小，今舉辦「愛的圖像，樂學潮東」美展開幕活動，與社區祖孫共學，用藝術創作激勵高齡者...

屏縣府教育處長劉育忠健康因素請辭 副處長楊英雪接任

屏東縣長周春米30日表示，教育處長劉育忠因個人因素提出辭呈，她已批准，7月1日起由原教育處副處長楊英雪接任處長一職，副處...

屏東YouBike2.0進駐恆春 單車慢遊古城輕鬆愜意

今年2月起動的屏東公共自行車YouBike 2.0，繼屏東市、潮州鎮、東港鎮設站後，恆春鎮區今天正式啟用，達成屏東「一心...

麥當勞搶灘金門 摩斯：好開心多了一起為金門發展的朋友

金門人期盼近40年，終於等到第一間麥當勞。「摩斯漢堡金門民權店」臉書粉專（ https://www.facebook.c...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦