南橫台20線路樹塌 六龜警提醒山區行駛小心
連續午後下雨，致南橫台20線100公里處土石鬆動，昨晚造成路樹倒塌，橫跨道路。高雄市六龜警分局桃源分駐所及時擺設交通錐實施交通管制，提醒民眾開車進入山區多加小心。
六龜分局長何正光今天表示，台20線是主要聯外道路，近日山區午後降雨頻繁，道路易滑落土石、樹木倒塌，行車進入山區小心慢行；另夜間行駛山區因道路彎曲視線不良且路燈照明不佳，更要隨時注意路面狀況，切勿任意超車、超速；發現路面有枯木、落石或其它障礙物，立即通知主管機關或通知警方處理，以維護用路人安全。
這起路樹倒塌事件，桃源分駐所副所長陳銘宏、警員曾克弘，傍傍晚6時多巡經台20線100公里處，發現老樹連根拔起，樹木橫跨車道，險象環生，加上下雨及道路彎曲，嚴重影響用路人行車視線。
執勤員警先擺設三角警示牌及爆閃燈，提醒往來車輛，警員曾克弘以徒手方式先行排除較小枝幹，並聯繫公路總局甲仙工務段調派人員、機具到場，由於天色漸晚又下雨，經1個小時將路樹移除，道路恢復通行。
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