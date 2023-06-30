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屏東YouBike2.0進駐恆春 單車慢遊古城輕鬆愜意

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東公共自行車YouBike 2.0恆春古城區今天啟用，縣長周春米上周搶先體驗頻頻稱讚，直呼暢遊古城方便又愜意。圖／屏東縣政府提供
屏東公共自行車YouBike 2.0恆春古城區今天啟用，縣長周春米上周搶先體驗頻頻稱讚，直呼暢遊古城方便又愜意。圖／屏東縣政府提供

今年2月起動的屏東公共自行車YouBike 2.0，繼屏東市、潮州鎮、東港鎮設站後，恆春鎮區今天正式啟用，達成屏東「一心三核」鄉鎮市設置目標。縣長周春米搶先體驗後頻頻稱讚，她說，暑假到恆春古城騎YouBike，體驗單車慢遊新玩法，感受南國夏日樂活時光，迎向低碳新生活，後續將在墾丁設站，串連各景點。

縣府交通旅遊處說，恆春古城區的YouBike初期開放6站，包括恆春轉運站、恆春立體停車場、恆春工商、恆春1號兒童公園、南門郵局及山腳里社區發展協會，未來視狀況擴點，將可帶動鎮內觀光。另個旅遊熱區墾丁，目前尚在取得土地使用中，後續以串連墾丁國家公園各景點和遊憩沙灘為目標，串連恆春後，遊客可從恆春到墾丁旅遊，沿線設站租還車，部分取代代步的公車和機車，落實環保旅遊。

縣長周春米上周私下到恆春鎮區體驗古城單車遊，她騎遍4個城門加上方便停車、品嚐在地小吃，直呼方便又愜意。

她說，恆春古城區的範圍不大，但徒步旅遊需要體力和時間，尤其是在炎炎夏日，很適合單車慢遊，還有電輔車可選擇，目前設置的6站，方便停車又有密集站點租還車，暑假可望會成為遊客最愛的漫遊恆春古城旅遊方式。

交旅處說，目前恆春鎮內6站約108柱，初期投放60輛車，未來視營運狀況機動調度，目前會員騎乘前30分鐘免費，由縣府補助，同時也有Youbike 2.0E（電輔車），會員騎乘前30鐘半價優惠，詳情可上官網查詢。

交旅處說，屏東「一心三核」鄉鎮市設置目標已達成，估130個站點、2700柱、1200輛新車目標，其中900輛公共自行車，300電動輔助自行車，均串聯周邊公共運輸及公有停車場。

屏東公共自行車YouBike 2.0繼屏東市、潮州鎮、東港鎮設站後，恆春古城區今天啟用，暢遊古城方便又愜意。記者潘欣中／攝影
屏東公共自行車YouBike 2.0繼屏東市、潮州鎮、東港鎮設站後，恆春古城區今天啟用，暢遊古城方便又愜意。記者潘欣中／攝影
屏東公共自行車YouBike 2.0繼屏東市、潮州鎮、東港鎮設站後，恆春古城區今天啟用，暢遊古城方便又愜意。記者潘欣中／攝影
屏東公共自行車YouBike 2.0繼屏東市、潮州鎮、東港鎮設站後，恆春古城區今天啟用，暢遊古城方便又愜意。記者潘欣中／攝影
屏東公共自行車YouBike 2.0繼屏東市、潮州鎮、東港鎮設站後，恆春古城區今天啟用，暢遊古城方便又愜意。記者潘欣中／攝影
屏東公共自行車YouBike 2.0繼屏東市、潮州鎮、東港鎮設站後，恆春古城區今天啟用，暢遊古城方便又愜意。記者潘欣中／攝影

恆春 屏東 墾丁 YouBike

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