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配合高雄環狀輕軌工程 2路口將施工封閉 用路人改道

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
高雄市寶興路／大順二路口封閉期間，捷運工程局建議可改道至大豐二路行駛。圖／高雄市府捷運工程局提供
高雄市寶興路／大順二路口封閉期間，捷運工程局建議可改道至大豐二路行駛。圖／高雄市府捷運工程局提供

配合高雄環狀輕軌第二階段工程，高雄市府捷運工程局預計於7月2日起，封閉龍德新路／大順一路口，封閉施工期程至8月31日；寶興路／大順二路口也將於7月3日起封閉至8月20日，提醒用路人提前改道。

捷運工程局表示，本次封閉大順路／龍德新路及寶興路口，因輕軌工程進行過路段軌道主體工程施工，施工封閉改道期程分別至8月31日及8月20日，封閉施工期間仍維持大順路東西向車輛通行，建議用路人可提前改道行駛，行人請依引導牌面改由鄰近路口行穿線穿越大順路。

大順路／龍德新路口封閉部分，捷運工程局建議要穿越大順路，可改道至自由一路、自由二路或富國路行駛；寶興路／大順二路口封閉，建議改道至大豐二路行駛。提醒用路人配合標誌、標線指引及交通指揮人員導引通行，行經工區減速至30公里慢行。

高雄市大順路／龍德新路口輕軌工程施工封閉期間，捷運工程局建議要穿越大順路，可改道至自由一路、自由二路或富國路行駛。圖／高雄市府捷運工程局提供
高雄市大順路／龍德新路口輕軌工程施工封閉期間，捷運工程局建議要穿越大順路，可改道至自由一路、自由二路或富國路行駛。圖／高雄市府捷運工程局提供

捷運 輕軌

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