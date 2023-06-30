配合高雄環狀輕軌工程 2路口將施工封閉 用路人改道

配合高雄環狀輕軌第二階段工程，高雄市府捷運工程局預計於7月2日起，封閉龍德新路／大順一路口，封閉施工期程至8月31日；寶興路／大順二路口也將於7月3日起封閉至8月20日，提醒用路人提前改道。

捷運工程局表示，本次封閉大順路／龍德新路及寶興路口，因輕軌工程進行過路段軌道主體工程施工，施工封閉改道期程分別至8月31日及8月20日，封閉施工期間仍維持大順路東西向車輛通行，建議用路人可提前改道行駛，行人請依引導牌面改由鄰近路口行穿線穿越大順路。