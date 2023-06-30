咒術迴戰展 駁二今起展出

日本官方「咒術迴戰展」搭配動畫暑假開播，台灣最終站今天起至10月10日在高雄駁二特區P3倉庫展出，規畫高雄限定的「術式拍照亭」及獨家紀念商品。展場打造7米寬巨型投影，讓觀眾能近距離沉浸在動畫超高速戰鬥、格鬥情境中，身臨其境。

「咒術迴戰展」台北展吸引10萬人次參觀，高雄為台灣最終站，後續將移師香港、新加坡、馬來西亞等地。聯合數位文創活動事業群文創二部總監鍾逸民表示，展場有上百件手稿，含角色動作描繪、人物五官、身高比例和服裝色線，民眾更能突破漫畫篇幅限制，一窺未能展現的場景。

觀眾走進展區可以窺見「呪胎戴天」等神作誕生；咒術師七海健人與特級咒靈真人打鬥等經典畫面都能完整觀賞從黑白鉛筆線稿、層層美術設定、連續動作分鏡到最後的動畫映像。鍾逸民表示，台灣限定拍照區規畫五條悟等3大人氣角色等身模型，粉絲可近距離合影拍好拍滿。另有「虎杖執行死刑房間」等5大擬真場景及高雄獨家術式拍照亭，讓粉絲化身咒術高專學生角色使出獨家招式，一圓施展術式的夢想。

聯合數位文創表示，憑三分春色發票於展覽現場購票可享360元優惠票價，限購1張。即起於三分春色門市，憑展覽彩印票根購買指定海洋系列飲品，第2件半價優惠。另並推出托特帆布袋等獨家高雄商品。每天前30名購票入場者可獲得五條悟教師證，其餘隨機贈送角色學生證；購票可洽udn售票網https://reurl.cc/pLpDKb。