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籬仔內公園軟墊空心？工務局澄清

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄報導

高雄市政府在前鎮區70期重劃區闢建籬仔內公園，啟用將滿周年，網友卻發現地面柏油塌陷、軟墊疑似空心，認為「兒童保護力低，新公園工程不應如此」；市府工務局表示，彈性地墊因鋪設在集水井上方，腳踩感受相對柔軟，但並非空心，且遊戲場安全均檢驗合格，安全無虞。

高雄市籬仔內公園去年7月完工啟用，屆滿周年前夕卻有網友發現地面柏油塌陷、有些軟墊踩起來像「空心」，網友在臉書社團貼文後引發熱議，有網友指「以為原本就設計這樣，踩起來稍軟」，但原PO回覆「軟墊有些地方是空的，不認真踩踏，踩不太出來」；另有網友認為，兒童自體保護力較低，工程不應該如此。且這是新的公園，民意代表需做好監督。

工務局養工處表示，籬仔內公園去年看放迄今，工業風特色受民眾好評，是市民平假日休閒運動、親子活動的熱門地點。民眾質疑公園軟墊是空心、柏油已塌陷，事實上公園內使用彈性地墊，因鋪設在集水井上方，腳踩感受相對柔軟，並非空心，且遊戲場安全經檢驗合格，安全無虞。另柏油步道兩側均為綠地，因久旱後連日大雨導致草皮積水影響路基鬆動，已於昨日修繕完成。

高雄市 重劃區

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