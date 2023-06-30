高雄高溫曬壞遊具 維護管理負擔重

高雄市政府積極興建共融公園，相關預算增加10億左右，目標100座，不過民代發現，高雄天氣動輒30幾度，高溫曝曬下兒童遊具使用率相對偏低，損壞率增高，維管費用難以設想，應設法解決。記者直擊多座公園，發現有些遊具已因日曬褪色老舊，民眾認為遊具應設樹蔭或加裝景觀頂棚降低日曬，讓親子免於接觸高溫遊具危險。

工務局養工處表示，公園遊戲區在設計時多半會找樹蔭處，像小港漢民公園即此一例，但考量遊戲區種樹可能影響及動線通暢性，以籬子內公園為例，即加做「膜構」遮陰。而所有戶外遊具都是檢驗合格，且平日派人勤加巡查，原則上不致生高溫劣化的問題。

增設特色公園是市長陳其邁任內重點建設，但不少議員關切維修經費負擔沈重，議員黃飛鳳更指，高雄艷陽高照，公園遊具在高溫曝曬下易脆裂，且天熱使用率相對偏低，質疑市府如何因應？議員陳美雅5年前倡議高雄需有特色兒童遊戲場，但發現遊具在高溫下熱燙，危及幼兒安全，要求應增加綠蔭遮蔽也檢討材質，「不能推稱幼兒都在黃昏時段使用公園設施，而忽視問題」。

記者直擊市區多處公園，發現部分遊具整修或故障暫停使用，有些因日曬已褪色老舊。龔姓市民說，公園遊具每天曝曬容易壞，需多加維護，否則壞掉等於失去設置意義。朱姓市民建議遊具應設在樹蔭處或加裝景觀頂棚降低日曬，讓親子遊憩免於接觸高溫遊具的危險。

樹德科大兒家系助理教授鄭舒丹說，公園是幼兒放電、社交互動場域，遊具設計之初即應考量材質散熱及遮蔭問題，萬一忽略遮蔭，要考慮是否增植樹木改善，不鏽鋼材質千萬別用，否則得包覆不會造成燙傷的材質。

特公盟高雄聯絡人黃佳智表示，高雄小型老舊公園因樹木多，稍免除遊具曝曬熱燙問題，但新建大型公園即需局部加強人工遮陽設施或仿效屏東加裝噴霧系統降溫，此外地面可使用木屑或小礫石取代地墊，減少熱氣累積。有些縣市選在高架橋下做遊戲場，可免去高溫曝曬困擾。