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涉虛偽陪選請辭 烏坵代理鄉長宣誓就職

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門報導

烏坵鄉本屆鄉長當選人蔡燕明涉虛偽陪選，一審已遭金門地院判刑，是全國首宗案例。金門縣政府表示，蔡因個人因素已請辭，縣府依法核准並核派代理鄉長徐鴻義，前日宣誓就職。

烏坵鄉是「離島中的離島」，本屆鄉長原由蔡燕明當選，但她因涉找人虛偽陪選，金門地方法院一審依違反公職人員選舉罷免法判處有期徒刑3年2月，併科罰金200萬元，褫奪公權4年。

金門縣政府表示，烏坵鄉公所函報縣府，蔡燕明因個人因素向縣府提出辭職聲明書，縣府按地方制度法規定，6月28日核准辭職，並核派徐鴻義代理烏坵鄉鄉長職務。

金門縣政府指出，因在離島的特殊情況，縣府人員前日配合內政部空中勤務總隊直升機時間，從金門搭機前往烏坵，宣誓就職儀式在鄉公所會議室舉行，由縣府民政處副處長許一傑主持、監誓及監交，居民也到場觀禮。

徐鴻義表示，未來將率公所團隊共同打拚、服務基層，繼續為烏坵鄉親謀福利。典禮最後與大家合影留念，場面熱絡溫馨。

金門 鄉長

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