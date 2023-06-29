加拿大VR「永恆的循環」 即起至7月31日高雄駁二放映

加拿大VR作品「永恆的循環」今天在高雄駁二VR體感劇院舉行首映記者會，加拿大駐台北貿易辦事處代表倪傑民等人，一起揭開加拿大壯麗的自然風貌與鮭魚洄游神秘面紗。

倪傑民、高雄市政府文化局副局長簡美玲、「永恆的循環」導演娜蒂．瓦爾德（Nettie Wild）等人出席首映會，倪傑民致詞表示，2022至2024年為「加拿大藝術文化交流年」，期盼能與更多在地文化單位合作。

簡美玲表示，高雄市電影館在2017年成立全台首席VR體感劇院，持續開發虛擬實境內容，近年與各國影視團隊交流，2017年高雄電影節期間電影館曾舉辦加拿大多倫多亞洲影展精選放映，2022高雄電影節更邀請加拿大導演菲利浦．巴克（Phillip Barker）來台。

簡美玲說，8月高雄市立美術館也跟加拿大安大略美術館及國家畫廊合作，推出「人類世」展覽，展覽內容以動人心魄的影像和沉浸式體驗，呈現人類過度開發對地球的影響，也呼應著今天首映的「永恆的循環」關注環保議題、珍愛地球的理念。

「永恆的循環」是團隊2010年目睹大規模的鮭魚遷徙後，便開始投入這部獨一無二的影片製作，以公共互動、生態保育出發，結合現場投影技術，2017年加拿大建國150年紀念時，在戶外大型的公共設施上呈現，當年被譽為戶外公共藝術展現的全新突破。

團隊在2021年將「永恆的循環」改編為VR版本，沒有敘事旁白，只採用加拿大原住民的音律，營造出美麗海浪的波動，帶領觀眾體驗太平洋鮭魚神秘的洄游歷程，展現生命循環的同時，喚起人們對環保的重視與對大自然的讚嘆。

文化局表示，「永恆的循環」即日起至7月31日在VR體感劇院全台獨家上映，民眾可免費體驗，開演第1周每晚下午7時至8時將在VR體感劇院旁廣場進行戶外投影，帶領民眾沉浸在鮭魚洄游的壯麗景色，探索加拿大自然與城市多元風貌。