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改善台88壅塞難題 高市交通局、公路總局研議萬大橋段增設缺口匝道

聯合報／ 記者楊適群／高雄即時報導
高市交通局和公路總局研議在萬大橋路段護欄處開設缺口，讓車輛從台88匯入市道188下屏東萬丹，無須再下大發交流道造成回堵壅塞。圖／取自Google Maps
高市交通局和公路總局研議在萬大橋路段護欄處開設缺口，讓車輛從台88匯入市道188下屏東萬丹，無須再下大發交流道造成回堵壅塞。圖／取自Google Maps

台88快速道路車流量大，高市交通局日前調整鳳山交流道下匝道綠燈通行秒數達59秒，並計畫拓寬周邊平面道路加以改善；交通局也與公路總局三工處研議，在萬大橋段護欄處開設缺口匝道，讓前往屏東萬丹車輛直接匯入市道188，免去下大發交流道又得穿越華中路口造成車輛回堵。若計畫可行，初估可減少4至5成車流，有效改善壅塞現況。

台88高雄往屏東沿線有鳳山、大寮、大發交流道，其中鳳山交流道車流最壅塞難行。市府交通局調整下匝道過埤、鳳頂路口綠燈通行秒數至59秒，也將拓寬過勇路來改善當地交通。

此外，交通局除預計8月底前採智慧號誌儀控，改善大寮至大發交流道周邊道路狀況。近期也和公路總局三工處研議，在萬大橋段護欄處開設缺口，讓前往屏東萬丹車輛在台88上直接匯出銜接市道188，不用提前下大發交流道再轉接市道188，藉以降低車輛回堵華中路口壓力。此案已納入整體改善計畫，預計8月底評估報告可出爐。

交通局表示，若增設台88萬大橋東向開口，可讓前往萬丹車輛不用再下大發交流道，推估可減少4到5成回堵在大發交流道及華中路口的車流，效果應會很顯著。

高市交通局和公路總局研議在萬大橋路段護欄處開設缺口，讓車輛從台88匯入市道188下屏東萬丹，無須再下大發交流道造成回堵壅塞。圖／本報資料照片
高市交通局和公路總局研議在萬大橋路段護欄處開設缺口，讓車輛從台88匯入市道188下屏東萬丹，無須再下大發交流道造成回堵壅塞。圖／本報資料照片

屏東 萬丹 流量

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