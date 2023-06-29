聽新聞
test
0:00 / 0:00
改善台88壅塞難題 高市交通局、公路總局研議萬大橋段增設缺口匝道
台88快速道路車流量大，高市交通局日前調整鳳山交流道下匝道綠燈通行秒數達59秒，並計畫拓寬周邊平面道路加以改善；交通局也與公路總局三工處研議，在萬大橋段護欄處開設缺口匝道，讓前往屏東萬丹車輛直接匯入市道188，免去下大發交流道又得穿越華中路口造成車輛回堵。若計畫可行，初估可減少4至5成車流，有效改善壅塞現況。
台88高雄往屏東沿線有鳳山、大寮、大發交流道，其中鳳山交流道車流最壅塞難行。市府交通局調整下匝道過埤、鳳頂路口綠燈通行秒數至59秒，也將拓寬過勇路來改善當地交通。
此外，交通局除預計8月底前採智慧號誌儀控，改善大寮至大發交流道周邊道路狀況。近期也和公路總局三工處研議，在萬大橋段護欄處開設缺口，讓前往屏東萬丹車輛在台88上直接匯出銜接市道188，不用提前下大發交流道再轉接市道188，藉以降低車輛回堵華中路口壓力。此案已納入整體改善計畫，預計8月底評估報告可出爐。
交通局表示，若增設台88萬大橋東向開口，可讓前往萬丹車輛不用再下大發交流道，推估可減少4到5成回堵在大發交流道及華中路口的車流，效果應會很顯著。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言