高捷、輕軌專家提建議 交通局：1週內完成改善事項
高市府今天實施軌道運輸年度定期檢查暨評鑑，為高雄捷運及輕軌經營和安全把關。評鑑委員提出1項改善事項和21項建議，交通局表示，1週內完成改善事項，建議事項將陸續追蹤處理。
高市府今天邀專家、學者實施軌道運輸年度定期檢查暨評鑑，加強監督高捷公司對於高架路段噪音監測與改善、無障礙動線及輔助設施優化、地下車站月台層空調溫度監測調控與優化及輕軌電力系統等相關事宜。
交通局對中央社記者表示，評鑑委員提出1項改善事項和21項建議，改善事項為緊急通話鈕使用說明標示應更清楚，會在1週內解決。
至於建議事項包括颱風期間加強高架段及輕軌沿線建案鷹架、帆布等設施穩固、避免車站與車廂溫差過大等則會陸續追蹤處理。
交通局副局長劉建邦表示，隨著高雄輕軌路線即將成圓，未來將構建更符合民眾需求的軌道運輸路網及便捷運輸服務，並持續提高大眾運輸使用率，使高捷公司逐步實現永續經營目標。
交通局事後發布新聞稿表示，高捷去年7月美麗島商場開幕，目前高雄車站商場也加緊招商中，持續吸引人潮與商機。高捷公司也注重人員教育訓練，落實各項作業程序，並將依據評鑑結果強化硬體設施與服務，提升旅運服務品質。
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