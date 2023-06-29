會見文浩德 陳其邁：盼續推動台灣與比利時經貿合作

比利時台北辦事處處長文浩德今天拜會高雄市長陳其邁，陳其邁表示，感謝文浩德駐台期間致力增進台灣與比利時交流，期待未來雙邊持續推動更深化的夥伴合作關係。

高雄市政府行政暨國際處會後發布新聞稿表示，陳其邁在會中感謝比利時政府及國會在國際社會上為台灣發聲，文浩德也見證了台灣對世界公共衛生的貢獻及台灣人民的善良，顯示台灣對參與國際、為人類健康福祉盡一己之力的渴望。

陳其邁也感謝文浩德促成台灣和比利時在經貿、學術科技及供應鏈夥伴等領域交流進展，讓台比雙方經貿合作更加密切；去年5月的「台比經濟合作會議」聚焦半導體產業合作，有助於雙邊投資及貿易產值提升。

文浩德表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間台灣成功對抗疫情及幫助友好國家的善舉，在國際上有目共睹，也提高世界各國支持台灣國際參與的意願與承諾。

文浩德說，歐盟有多國投資台灣，在27個會員國家中，比利時為台灣第5大貿易夥伴，而高雄也是台灣經濟重鎮，未來也盼比利時持續與高雄市就經貿投資等面向有更多交流及合作，創造比利時和台灣、高雄的成長與繁榮。

陳其邁最後向文浩德表示，歡迎文浩德時常來高雄見老朋友、品嚐在地美食，也希望未來有機會到比利時訪問；陳其邁也準備高雄大樹玉荷包荔枝釀製的甜酒致贈文浩德，象徵高雄與比利時美好友誼，也祝文浩德順心如意。