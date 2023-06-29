快訊

明各地多雲到晴…雙北留意午後大雷雨 8縣市迎36度極端高溫

會見文浩德 陳其邁：盼續推動台灣與比利時經貿合作

中央社／ 高雄29日電

比利時台北辦事處處長文浩德今天拜會高雄市長陳其邁，陳其邁表示，感謝文浩德駐台期間致力增進台灣與比利時交流，期待未來雙邊持續推動更深化的夥伴合作關係。

高雄市政府行政暨國際處會後發布新聞稿表示，陳其邁在會中感謝比利時政府及國會在國際社會上為台灣發聲，文浩德也見證了台灣對世界公共衛生的貢獻及台灣人民的善良，顯示台灣對參與國際、為人類健康福祉盡一己之力的渴望。

陳其邁也感謝文浩德促成台灣和比利時在經貿、學術科技及供應鏈夥伴等領域交流進展，讓台比雙方經貿合作更加密切；去年5月的「台比經濟合作會議」聚焦半導體產業合作，有助於雙邊投資及貿易產值提升。

文浩德表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間台灣成功對抗疫情及幫助友好國家的善舉，在國際上有目共睹，也提高世界各國支持台灣國際參與的意願與承諾。

文浩德說，歐盟有多國投資台灣，在27個會員國家中，比利時為台灣第5大貿易夥伴，而高雄也是台灣經濟重鎮，未來也盼比利時持續與高雄市就經貿投資等面向有更多交流及合作，創造比利時和台灣、高雄的成長與繁榮。

陳其邁最後向文浩德表示，歡迎文浩德時常來高雄見老朋友、品嚐在地美食，也希望未來有機會到比利時訪問；陳其邁也準備高雄大樹玉荷包荔枝釀製的甜酒致贈文浩德，象徵高雄與比利時美好友誼，也祝文浩德順心如意。

比利時 陳其邁

延伸閱讀

登革熱蔓延北高雄 立委參選人曹桓榮指選民焦慮中

高雄出現本土登革熱 陳其邁：加強清消快篩防堵

城中城公園街友聚集 陳其邁：協助安置、加強巡邏

老四川創辦人驟然離世 陳其邁：惋惜遺憾失去好朋友

相關新聞

高雄今現第二例本土登革熱 另有1例高度疑似病例

高雄茄萣區26日出現今年首例本土登革熱病例後，今天高雄橋頭區又增加1名確診本土登革熱的案例。衛生局說，高雄今年第2名案例...

屏東兩大公立醫院「手牽手」 屏榮、屏醫簽醫療合作意向書

老字號的衛福部屏東醫院與去年底開幕的屏東榮民總醫院攜手合作，昨天簽署醫療合作意向書，由屏東醫院長王照元、屏東榮民總醫院長...

詩人作家李敏勇回屏東開展 詩帖墨寶詠嘆故鄉之美

在屏東成長、曾獲國家文藝獎、行政院文化獎的詩人作家李敏勇，今天起至10月10日於屏東演武場舉辦「山海出色」詩帖特展，為故...

屏東長治地區自來水工程延宕 立委赴水公司關切有了答案

自來水公司承諾屏東縣長治鄉德協地區自來水工程未如期進行，立委鍾佳濱今天到自來水公司屏東區處「關切」，處長樂育麟承諾在8月...

屏東咖啡節7/1首沖賽登場 台灣菁英咖啡邀請賽壓軸

2023屏東咖啡節系列活動將於7月1日登場，縣府今天在屏東演藝廳讀者城市閱讀文創館舉行記者會，縣長周春米與WSC世界盃虹...

屏東午仔魚、鴨蛋檢出禁藥縣府開罰 養殖戶和蛋農喊冤

食品藥物管理署今天公布3至4月間禽畜水產品的藥物殘留檢測結果，新北市雙河蛋行的鴨蛋被檢出禁藥乃卡巴精0.043ppm；屏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦