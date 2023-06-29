高雄今現第二例本土登革熱 另有1例高度疑似病例

高雄茄萣區26日出現今年首例本土登革熱病例後，今天高雄橋頭區又增加1名確診本土登革熱的案例。衛生局說，高雄今年第2名案例是住在橋頭區、在台南工作的20多歲女子，她快篩陽性，原本被列為高度疑似登革熱病例，今天傍晚中央檢驗報告出爐，確認她是高雄今年第2位確診者。

今天另外傳出，有1名住在仁武區的未滿18歲女學生、曾到台南拜訪親戚，該親戚後來確診本土登革熱，女學生昨日出現症狀就醫，快篩陽性，目前同住者均無症狀，衛生局已加居住地及足跡地點是內外消毒。

高雄今年首例本土登革熱病例，是1名住高雄茄萣區的女子（約60歲），她在台南東區賣早餐，幾乎生活圈都在台南，24日有出現嘔吐發燒症狀，26日採檢後，確定是高雄今年首例本土登革熱病例。有網友在網路留言，指稱岡山區今天有2例今年本土登革熱確診病患，高市衛生局澄清，該網友的留言錯誤。