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高雄今現第二例本土登革熱 另有1例高度疑似病例

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄茄萣區26日出現今年首例本土登革熱病例後，今天高雄橋頭區又增加1名確診本土登革熱的案例。圖為防治人員噴藥示意圖。圖／高雄市衛生局提供
高雄茄萣區26日出現今年首例本土登革熱病例後，今天高雄橋頭區又增加1名確診本土登革熱的案例。圖為防治人員噴藥示意圖。圖／高雄市衛生局提供

高雄茄萣區26日出現今年首例本土登革熱病例後，今天高雄橋頭區又增加1名確診本土登革熱的案例。衛生局說，高雄今年第2名案例是住在橋頭區、在台南工作的20多歲女子，她快篩陽性，原本被列為高度疑似登革熱病例，今天傍晚中央檢驗報告出爐，確認她是高雄今年第2位確診者。

今天另外傳出，有1名住在仁武區的未滿18歲女學生、曾到台南拜訪親戚，該親戚後來確診本土登革熱，女學生昨日出現症狀就醫，快篩陽性，目前同住者均無症狀，衛生局已加居住地及足跡地點是內外消毒。

高雄今年首例本土登革熱病例，是1名住高雄茄萣區的女子（約60歲），她在台南東區賣早餐，幾乎生活圈都在台南，24日有出現嘔吐發燒症狀，26日採檢後，確定是高雄今年首例本土登革熱病例。有網友在網路留言，指稱岡山區今天有2例今年本土登革熱確診病患，高市衛生局澄清，該網友的留言錯誤。

登革熱 衛生局 確診

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