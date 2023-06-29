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澎湖島帆船週系列賽登場 藍天碧海下逐風競浪

中央社／ 澎湖縣29日電

2023年澎湖島帆船週系列賽今天登場，來自15個國家、共26艘帆船，今天升帆進行繞標賽，馬公觀音亭海域帆影點點，更增添美麗。

2023年澎湖島帆船週系列賽今天由澎湖縣副縣長林皆興、中華民國帆船協會理事長陳雙全、澎湖帆船協會理事長許國政與縣府旅遊處副處長劉美凡等人，鳴笛後展開，今年也首度加入即時航跡系統，零時差了解各船隊表現。

中華民國帆船協會理事長陳雙全表示，澎湖島帆船週系列賽已走過10年，目前被視為台灣帆船界最重要賽事之一，因此有部份船隊在宮古島完成台琉盃後，直接啟程前往澎備戰、參賽。

澎湖帆船協會表示，今年澎湖島帆船週系列賽共有來自15個國家、26艘帆船與203名選手參加，地主澎湖縣則推派6艘帆船參賽，其中甫獲台琉盃快船組總冠軍的「飛樂比」與長航段冠軍的「美琪2號」都有參賽，共同角逐賽事錦標、精彩可期。

2023年澎湖島帆船週系列賽共舉行繞標賽、繞島賽和北海跨夜挑戰賽等3項，其中以北海跨夜挑戰賽全程60浬，最為精彩刺激。

澎湖縣 陳雙全

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