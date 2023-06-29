詩人李敏勇回鄉開展 山海出色詩帖詠嘆屏東之美

曾獲國家文藝獎、行政院文化獎的詩人李敏勇，今天在故鄉屏東舉辦「山海出色」詩帖特展，展出對土地關懷與觀察的詩詞創作，期待透過展覽分享童年記憶、故鄉山海之美。

李敏勇「山海出色」詩帖特展，今天在屏東演武場開展，屏東縣長周春米出席並表示，李敏勇從小在屏東成長，曾就讀車城及屏東市公館國小、明正國中，高中時期初識228事件，化為文學創作動力，用詩詞見證台灣歷史，而這次展出更是將故鄉感情融入詩作之中，不僅有歷史重量，也有故鄉情懷。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「山海出色」起自詩人李敏勇為故鄉新創作作品，包括「故鄉」、「屏東人」、「車城」、「林間圖書館」、「鵝鑾鼻燈塔」、「海的臆想」、「日頭的故鄉」等詩作，種種國境之南的詠嘆將故鄉風土、景色、回憶、人情收羅其中，並搭配畫家王海峰的畫作「浪濤」、畫家江傅松的「鵝鑾燈塔」，詩與畫相互呼應。

縣府文化處表示，展區超過60幅詩帖墨寶，從李敏勇最新創作出發，再回望歷來詩作，分為「山海出色」、「鎮魂之歌」、「戒嚴風景」、「願景追尋」、「島嶼奏鳴曲」5大展區，呈現李敏勇創作歷程留下的時代心跡，洗鍊出對台灣土地的深刻關懷；還有李敏勇於二二八國家紀念館、台南、高雄巡展的228相關詩作、手稿，詩行印記戰後台灣的歷史光影。

文化處指出，即日起至10月10日，「山海出色」詩帖特展在屏東演武場展出，從李敏勇作品中閱讀屏東山海之美，也透過詩作對台灣歷史有進一步瞭解。