快訊

新受害者發聲！網紅公開「色狼相簿」淚訴遭性侵2次 加碼爆NONO賣雞排惡行

詩人李敏勇回鄉開展 山海出色詩帖詠嘆屏東之美

中央社／ 屏東縣29日電

曾獲國家文藝獎、行政院文化獎的詩人李敏勇，今天在故鄉屏東舉辦「山海出色」詩帖特展，展出對土地關懷與觀察的詩詞創作，期待透過展覽分享童年記憶、故鄉山海之美。

李敏勇「山海出色」詩帖特展，今天在屏東演武場開展，屏東縣長周春米出席並表示，李敏勇從小在屏東成長，曾就讀車城及屏東市公館國小、明正國中，高中時期初識228事件，化為文學創作動力，用詩詞見證台灣歷史，而這次展出更是將故鄉感情融入詩作之中，不僅有歷史重量，也有故鄉情懷。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「山海出色」起自詩人李敏勇為故鄉新創作作品，包括「故鄉」、「屏東人」、「車城」、「林間圖書館」、「鵝鑾鼻燈塔」、「海的臆想」、「日頭的故鄉」等詩作，種種國境之南的詠嘆將故鄉風土、景色、回憶、人情收羅其中，並搭配畫家王海峰的畫作「浪濤」、畫家江傅松的「鵝鑾燈塔」，詩與畫相互呼應。

縣府文化處表示，展區超過60幅詩帖墨寶，從李敏勇最新創作出發，再回望歷來詩作，分為「山海出色」、「鎮魂之歌」、「戒嚴風景」、「願景追尋」、「島嶼奏鳴曲」5大展區，呈現李敏勇創作歷程留下的時代心跡，洗鍊出對台灣土地的深刻關懷；還有李敏勇於二二八國家紀念館、台南、高雄巡展的228相關詩作、手稿，詩行印記戰後台灣的歷史光影。

文化處指出，即日起至10月10日，「山海出色」詩帖特展在屏東演武場展出，從李敏勇作品中閱讀屏東山海之美，也透過詩作對台灣歷史有進一步瞭解。

詩人 屏東縣政府 周春米

延伸閱讀

屏東長治地區自來水工程延宕 立委赴水公司關切有了答案

屏東咖啡節7/1首沖賽登場 台灣菁英咖啡邀請賽壓軸

屏東午仔魚、鴨蛋檢出禁藥縣府開罰 養殖戶和蛋農喊冤

新北鴨蛋檢出禁藥、屏東午仔魚驗出致癌物 裁罰３萬

相關新聞

高雄今現第二例本土登革熱 另有1例高度疑似病例

高雄茄萣區26日出現今年首例本土登革熱病例後，今天高雄橋頭區又增加1名確診本土登革熱的案例。衛生局說，高雄今年第2名案例...

屏東兩大公立醫院「手牽手」 屏榮、屏醫簽醫療合作意向書

老字號的衛福部屏東醫院與去年底開幕的屏東榮民總醫院攜手合作，昨天簽署醫療合作意向書，由屏東醫院長王照元、屏東榮民總醫院長...

詩人作家李敏勇回屏東開展 詩帖墨寶詠嘆故鄉之美

在屏東成長、曾獲國家文藝獎、行政院文化獎的詩人作家李敏勇，今天起至10月10日於屏東演武場舉辦「山海出色」詩帖特展，為故...

屏東長治地區自來水工程延宕 立委赴水公司關切有了答案

自來水公司承諾屏東縣長治鄉德協地區自來水工程未如期進行，立委鍾佳濱今天到自來水公司屏東區處「關切」，處長樂育麟承諾在8月...

屏東咖啡節7/1首沖賽登場 台灣菁英咖啡邀請賽壓軸

2023屏東咖啡節系列活動將於7月1日登場，縣府今天在屏東演藝廳讀者城市閱讀文創館舉行記者會，縣長周春米與WSC世界盃虹...

屏東午仔魚、鴨蛋檢出禁藥縣府開罰 養殖戶和蛋農喊冤

食品藥物管理署今天公布3至4月間禽畜水產品的藥物殘留檢測結果，新北市雙河蛋行的鴨蛋被檢出禁藥乃卡巴精0.043ppm；屏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦