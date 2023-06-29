衛武營花露露童樂節7月6日登場 與福華推聯名親子房

衛武營「2023花露露的童樂節」7月6日登場，連續3週有廳院精彩節目、戶外移動故事屋、大遊行、迷你足球與拔河、工作坊、電影及市集，更與高雄福華大飯店攜手推出聯名親子主題房。

福華大飯店與衛武營今天舉行記者會宣布，即日起至9月底推出聯名親子房，以今年花露露的童樂節「宇宙樂園」概念打造主題房。

衛武營國家藝文中心藝術總監簡文彬致詞時表示，多年來與福華密切合作，除了提供許多國際藝文表演團體住宿外，也長期支持藝文產業，藉由與飯店合作能讓更多旅客了解衛武營藝文中心。

高雄市政府觀光局副局長孫春良說，壽山動物園重新開園至今，已有70萬人次入園，年初壽山動物園也與福華合作，推出「熊愛逛動物園」聯名住房專案，高雄在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後已有很多韓國與日本遊客造訪。

福華大飯店表示，聯名客房內有100公分高HOVII熊迎賓，隨處可見花露露、HOVII熊身影，更加贈價值超過2000元的周邊商品，包括HOVII熊帆布提袋、旅行收納袋、馬克杯及杯墊、彩色鉛筆、花露露絨毛公仔、著色本、泡泡瓶等。

即日起一踏入高雄福華大飯店大廳，就可看到大型花露露背板，已有不少民眾與背板的花露露、HOVII熊合影；福華大飯店也加碼優惠，住房專案可享衛武營花露露的童樂節目購票8折優惠（300元以下票價不適用）。

「2023花露露的童樂節」共有4檔廳院節目，包括西班牙小乳牛劇團「鍋中的月亮」互動體驗劇場、囝仔人「節氣果物語-夏之章」以物件劇場結合現代偶戲、A劇團「阿卡的兒歌大冒險－環島篇」、阿庫羅布夫劇團「飛高高」等。

衛武營表示，去年疫情影響下，首次實體舉辦花露露的童樂節，吸引4萬多人次在衛武營度過美好時光，今年展演、周邊親子活動更增為200多場，要為孩子創造最棒暑假回憶，活動從7月6日至23日。