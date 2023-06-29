屏東長治地區自來水工程延宕 立委赴水公司關切有了答案

自來水公司承諾屏東縣長治鄉德協地區自來水工程未如期進行，立委鍾佳濱今天到自來水公司屏東區處「關切」，處長樂育麟承諾在8月31日動工，對屏北鄉親的疑慮，也允諾會到各鄉召開說明會。鍾佳濱強調，今年大旱，民眾裝設自來水意願大幅提高，水公司應把握契機加速辦理，若經費有困難，願協助溝通爭取。

鍾佳濱3月27日邀請自來水公司舉辦長治鄉德協大字地區自來水工程進度說明會，水公司承諾淨水場、送水管工程在5月公告發包，7月施作，12月底前完成送水管工程，讓周邊用戶可先行供水；德協、德成、復興、德和、德榮、崙上等6村，視後續經濟部水利署評比後核定情形辦理。

會議後，長治鄉公所到各村辦理說明會，民眾出席熱烈，鄉公所也提前在 5月底前提供6村的意願調查陳情名冊給水公司，但水公司的發包施工卻未見下文，民眾擔心「跳票」，鍾佳濱今天到水公司屏東區處「關切」，詢問目前進度，了解是否依原訂期程進行。

水公司屏東區處說明，德協大字地區送水管工程將分3案設計，第1案將在本周設計完成。樂育麟坦言尚未發包，無法如期在7月動工，後續會加速辦理，趕在8月底前動工，若工程順利的話，第1案可在年底前完成。

此外，內埔、麟洛與屏北各鄉民眾紛紛關切自來水進度，鍾佳濱說，鄉親一再質疑的問題，包括既有管線能接管送水嗎？施工中的管線能否延伸靠近他家？當地已有超過6成居民願意裝設，多久可以接管送水？為解釋這些疑問，請自來水公司提供屏北各鄉自來水幹管、延管工程進度及各鄉管線佈建狀況，然後到各鄉開說明會，以解答民眾疑惑。

鍾佳濱強調，歷經今年大旱，民眾裝設自來水的意願空前的高，民氣可用，水公司應把握契機加速辦理，如經費上有問題，他會協助向經濟部水利署、行政院主計總處溝通，希望在9月立法院開議前，水公司能到各鄉說明，在審查明年度總預算時，會依據需求協助爭取經費。