快訊

黑澀會美眉又一人受害！黑范熱戀期間...女星被黑人騙進房：第六感告訴我不對勁

全是烏龍？板橋私幼餵藥案 新北檢：報告出爐巴比妥47種毒物均未檢出

獨╱避火車對撞！市府將拿北農董、總 農委會可望取3席常董

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東長治地區自來水工程延宕 立委赴水公司關切有了答案

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
立委鍾佳濱拜訪自來水公司屏東區處長樂育麟（上圖戴口罩），關切屏北自來水進度。圖／鍾佳濱服務處提供
立委鍾佳濱拜訪自來水公司屏東區處長樂育麟（上圖戴口罩），關切屏北自來水進度。圖／鍾佳濱服務處提供

自來水公司承諾屏東縣長治鄉德協地區自來水工程未如期進行，立委鍾佳濱今天到自來水公司屏東區處「關切」，處長樂育麟承諾在8月31日動工，對屏北鄉親的疑慮，也允諾會到各鄉召開說明會。鍾佳濱強調，今年大旱，民眾裝設自來水意願大幅提高，水公司應把握契機加速辦理，若經費有困難，願協助溝通爭取。

鍾佳濱3月27日邀請自來水公司舉辦長治鄉德協大字地區自來水工程進度說明會，水公司承諾淨水場、送水管工程在5月公告發包，7月施作，12月底前完成送水管工程，讓周邊用戶可先行供水；德協、德成、復興、德和、德榮、崙上等6村，視後續經濟部水利署評比後核定情形辦理。

會議後，長治鄉公所到各村辦理說明會，民眾出席熱烈，鄉公所也提前在 5月底前提供6村的意願調查陳情名冊給水公司，但水公司的發包施工卻未見下文，民眾擔心「跳票」，鍾佳濱今天到水公司屏東區處「關切」，詢問目前進度，了解是否依原訂期程進行。

水公司屏東區處說明，德協大字地區送水管工程將分3案設計，第1案將在本周設計完成。樂育麟坦言尚未發包，無法如期在7月動工，後續會加速辦理，趕在8月底前動工，若工程順利的話，第1案可在年底前完成。

此外，內埔、麟洛與屏北各鄉民眾紛紛關切自來水進度，鍾佳濱說，鄉親一再質疑的問題，包括既有管線能接管送水嗎？施工中的管線能否延伸靠近他家？當地已有超過6成居民願意裝設，多久可以接管送水？為解釋這些疑問，請自來水公司提供屏北各鄉自來水幹管、延管工程進度及各鄉管線佈建狀況，然後到各鄉開說明會，以解答民眾疑惑。

鍾佳濱強調，歷經今年大旱，民眾裝設自來水的意願空前的高，民氣可用，水公司應把握契機加速辦理，如經費上有問題，他會協助向經濟部水利署、行政院主計總處溝通，希望在9月立法院開議前，水公司能到各鄉說明，在審查明年度總預算時，會依據需求協助爭取經費。

鍾佳濱 東區

延伸閱讀

質詢大法官被提名人 綠委疑終身剝奪參政權違比例原則

綠委曝地方盛傳「7月換侯」 點名朱立倫要為提錯人負責

批馬英九破壞體制 鍾佳濱：破壞大法官任期交錯制度

蘇永欽倡修法調高大法官門檻 綠委反譏破壞制度參與者

相關新聞

屏東長治地區自來水工程延宕 立委赴水公司關切有了答案

自來水公司承諾屏東縣長治鄉德協地區自來水工程未如期進行，立委鍾佳濱今天到自來水公司屏東區處「關切」，處長樂育麟承諾在8月...

屏東咖啡節7/1首沖賽登場 台灣菁英咖啡邀請賽壓軸

2023屏東咖啡節系列活動將於7月1日登場，縣府今天在屏東演藝廳讀者城市閱讀文創館舉行記者會，縣長周春米與WSC世界盃虹...

屏東午仔魚、鴨蛋檢出禁藥縣府開罰 養殖戶和蛋農喊冤

食品藥物管理署今天公布3至4月間禽畜水產品的藥物殘留檢測結果，新北市雙河蛋行的鴨蛋被檢出禁藥乃卡巴精0.043ppm；屏...

屏東永久屋汙水處理失效 縣府爭取改善經費解民憂

2009年莫拉克風災造成屏東縣多處山地聚落嚴重災害，政府及民間援建單位協助相繼設立6處永久屋供部落遷居，但設計的簡易汙水...

網揭高雄這處新公園柏油塌、軟墊空心 工務局說話了

高市府在前鎮區70期重劃區內闢建籬仔內公園，去年7月完工啟用，即將滿周年前夕，有網友到公園玩，卻發現地面柏油塌陷、軟墊有...

為「虛偽陪選」請辭成全國首例 烏坵代理鄉長宣誓就職

金門縣烏坵鄉本屆鄉長當選人蔡燕明涉虛偽陪選，一審已遭金門地院判刑，是全國首宗案例。金門縣政府表示，蔡因個人因素已請辭，縣...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦