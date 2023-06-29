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屏東咖啡節7/1首沖賽登場 台灣菁英咖啡邀請賽壓軸

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
2023屏東咖啡節系列活動將於7月1日登場，縣長周春米與WSC世界盃虹吸咖啡沖煮大賽世界冠軍李雅婷，共同展示虹吸咖啡沖煮技術，為咖啡節揭開序幕。圖／屏東縣政府提供
2023屏東咖啡節系列活動將於7月1日登場，縣長周春米與WSC世界盃虹吸咖啡沖煮大賽世界冠軍李雅婷，共同展示虹吸咖啡沖煮技術，為咖啡節揭開序幕。圖／屏東縣政府提供

2023屏東咖啡節系列活動將於7月1日登場，縣府今天在屏東演藝廳讀者城市閱讀文創館舉行記者會，縣長周春米與WSC世界盃虹吸咖啡沖煮大賽世界冠軍李雅婷，共同展示虹吸咖啡沖煮技術，為咖啡節揭開序幕後，屏東咖啡手沖賽、台灣南區精品咖啡豆評鑑及台灣菁英咖啡邀請賽等3大賽事，也將陸續登場。

縣府表示，7月1至2日的屏東咖啡首沖賽，由來自全國各地計41位好手參賽，並首度至屏東演藝廳讀者城市舉辦；另為跨大鄰近產區交流，7月28至30日首辦「台灣南區精品咖啡豆評鑑」，擴及嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等縣市、以咖啡會友，讓該項賽事成為南區最具指標性的 評鑑比賽；9月1至3日由台灣菁英咖啡邀請賽壓軸登場，邀全國咖啡產區評鑑得獎咖啡莊園參賽，爭取台灣咖啡競賽首獎。

縣府說，屏東咖啡深具產業觀光經濟價值，咖啡的消費族群龐大，地方有不同的文化及品質行銷，是兼跨區域性競爭及合作關係，縣府透過活動，讓咖啡專業人員及咖啡愛好者與民眾進一步接觸，將咖啡融入民眾的日常生活中，為生活增添滿滿的咖啡幸福，

「聞到咖啡香整個人都心花開，每天都要喝一杯屏東咖啡，是每天跑行程的精神後盾！ 」周春米說， 屏東咖啡品質保證，連WSC世界盃虹吸咖啡沖煮大賽世界冠軍李雅婷都說讚，教她現場煮一杯，真的很厲害；屏東咖啡節即將登場，屏東是咖啡的故鄉，種植超過百年歷史，現在原鄉更有許多莊園組成「屏東咖啡」品牌，縣府搭平台，攜手推向世界。

2023屏東咖啡節系列活動將於7月1日登場，縣長周春米與WSC世界盃虹吸咖啡沖煮大賽世界冠軍李雅婷，共同展示虹吸咖啡沖煮技術，為咖啡節揭開序幕。圖／屏東縣政府提供
2023屏東咖啡節系列活動將於7月1日登場，縣長周春米與WSC世界盃虹吸咖啡沖煮大賽世界冠軍李雅婷，共同展示虹吸咖啡沖煮技術，為咖啡節揭開序幕。圖／屏東縣政府提供

咖啡 屏東縣 菁英

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