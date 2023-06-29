屏東午仔魚、鴨蛋檢出禁藥縣府開罰 養殖戶和蛋農喊冤

食品藥物管理署今天公布3至4月間禽畜水產品的藥物殘留檢測結果，新北市雙河蛋行的鴨蛋被檢出禁藥乃卡巴精0.043ppm；屏東縣里港鄉農會生鮮超市鮮魚午仔魚也被檢出致癌藥物還原型孔雀綠，溯源均來自屏東縣。縣府農業處說，2件已各開罰3萬元。午仔魚養殖漁民和蛋鴨農都喊冤，懷疑是被混貨或是交叉汙染。

屏縣府農業處今天說明，新北雙河蛋行所販售之鴨蛋經溯源是屏縣新園鄉邱姓養禽戶所飼養販售，縣府於4月10日依違反動物用藥品管理法第32條規定，處以3萬元罰鍰。移動管制後經再度抽檢，均符合動物用藥規定，已經解除移動管制。

農業處說，里港農會超市一件午仔魚經檢出LMG殘留案，經查來源為佳冬鄉賴姓養殖戶，縣府已於3月6日依違反動物用藥品管理法第32-3條及行政罰法第8條開罰3萬元；養殖戶表示該批魚貨僅百餘斤，售出後即空池，縣府列為後續首要追蹤採檢對象。

縣府強調，基於食安把關的立場與重要性，均予以必要裁處和預防性移動管制措施，並列為首要查驗的對象，下次要出貨前，一定要經過完整的抽驗，結果沒有問題，才會解除管制出貨；屏東優質農漁畜產請消費者安心選購，縣府會再精進食安把關，讓消費者買的放心，吃的安心。

食品藥物管理署今天公布3至4月間禽畜水產品的藥物殘留檢測結果，被檢出禁藥乃卡巴精的鴨蛋和被檢出致癌藥物「還原型孔雀綠」的午仔魚，溯源均來自屏東縣。屏東蛋鴨喊冤和午仔魚養殖農民都齊聲喊冤，強調未使用這些藥物，懷疑被混貨或在加工包裝時被交叉汙染。

枋寮陳姓午仔魚養殖漁民說，孔雀綠因其能有效抵抗真菌，早年常被用以治療水產動物的寄生蟲、真菌及原蟲感染，規定不得驗出後都不用了，有驗出還原型孔雀極微量殘留，可能是魚池底泥的環境值；這次公布檢出極微量，但規定就是不得驗出，養殖戶也很困擾。