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壽山動物園迎暑假延長開園 加碼「12歲以下」免費入園

聯合報／ 記者任義宇／高雄即時報導
觀光局宣布暑假期間，12歲以下兒童可以免費參觀壽山動物園，同時推出多樣活動讓小朋友快樂過暑假。壽山動物園／提供
觀光局宣布暑假期間，12歲以下兒童可以免費參觀壽山動物園，同時推出多樣活動讓小朋友快樂過暑假。壽山動物園／提供

暑假即將開始，高雄市壽山動物園迎接假期，推出多樣精采體驗活動，宣布於每周六延長開園至下午6點半，更加碼讓全國12歲以下兒童免費入園，即日起開放訂票，7月起全面開放現場購票。

觀光局表示，壽山動物園在疫情期間大整修後，於去年12月重新開放，截至今年6月已吸引超過70萬人次到訪，迎接重新開放後第一個暑假，宣布讓全國12歲以下兒童免費入園，並於7月起全面開放現場購票，官網預約訂票系統、ibon、kkday等購票平台仍維持開放，方便遊客選擇。

局長高閔琳說，壽山動物園7月1日起至8月31日，12歲以下兒童可免費入園，暑假期間推出許多精彩活動，包含7月22日至8月31日與林務局合辦的「魔法保安林尋寶記」特展、7月1日至16日每周六、日的親子互動DIY體驗、7月2日至31日每周六、日下午在親水廣場也有保育小劇場活動，還有「十大動物明星票選活動」、「罐頭不加水」繪畫比賽等，讓大小朋友度過愉快假期。

園方提醒，因壽山動物園停車空間有限，鼓勵遊客使用大眾運輸工具到訪，可選擇在高雄車站搭乘56號公車，或於捷運鹽埕埔站搭56號區間車直達動物園；搭乘輕軌到文武聖殿站也可轉乘56號公車，節省等候停車空位讓旅程更輕鬆。

壽山動物園迎接重新開園後第一個暑假，推出多樣精采活動迎接假期。壽山動物園／提供
壽山動物園迎接重新開園後第一個暑假，推出多樣精采活動迎接假期。壽山動物園／提供

壽山動物園 公車 疫情

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