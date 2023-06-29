壽山動物園迎暑假延長開園 加碼「12歲以下」免費入園

暑假即將開始，高雄市壽山動物園迎接假期，推出多樣精采體驗活動，宣布於每周六延長開園至下午6點半，更加碼讓全國12歲以下兒童免費入園，即日起開放訂票，7月起全面開放現場購票。

觀光局表示，壽山動物園在疫情期間大整修後，於去年12月重新開放，截至今年6月已吸引超過70萬人次到訪，迎接重新開放後第一個暑假，宣布讓全國12歲以下兒童免費入園，並於7月起全面開放現場購票，官網預約訂票系統、ibon、kkday等購票平台仍維持開放，方便遊客選擇。

局長高閔琳說，壽山動物園7月1日起至8月31日，12歲以下兒童可免費入園，暑假期間推出許多精彩活動，包含7月22日至8月31日與林務局合辦的「魔法保安林尋寶記」特展、7月1日至16日每周六、日的親子互動DIY體驗、7月2日至31日每周六、日下午在親水廣場也有保育小劇場活動，還有「十大動物明星票選活動」、「罐頭不加水」繪畫比賽等，讓大小朋友度過愉快假期。