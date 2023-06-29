澎湖海上花火節壓軸 無人機與萬發煙火齊放

澎湖最具觀光品牌的「國際海上花火節」將閉幕，今晚壓軸舞台表演由金曲歌后曹雅雯等人登場，迪士尼百年慶典無人機主題秀與1萬2000發的高低空煙火，更是閉幕的最大亮點。

澎湖縣政府旅遊處表示，為期2個月的2023澎湖國際海上花火節，今年與迪士尼百年慶典合作，自4月20日至6月29日止施放24場次，其中包括有白沙吉貝、七美和望安等離島3場次。

縣府旅遊處統計，澎湖今年的觀光人數至6月底突破70萬人次，單單花火期間的4至6月，就超過50萬人次，可見澎湖海上花火的魅力，今晚花火的閉幕壓軸場，遊客人潮勢再現，縣政府在馬公國際廣場設有接駁車，每20分鐘載送至縣府前廣場，讓民眾就近前往花火現場觀賞。

今晚的海上花火壓軸，將由澎湖在地績優的菊之音管絃樂團和表演劇坊擔綱演出，國內實力女聲魏嘉瑩與金曲歌后曹雅雯將壓軸，並有迪士尼百年慶典無人機主題秀以及1萬2000發高低空煙火，為今年花火節完美句點。