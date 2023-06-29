屏東永久屋汙水處理失效 縣府爭取改善經費解民憂

2009年莫拉克風災造成屏東縣多處山地聚落嚴重災害，政府及民間援建單位協助相繼設立6處永久屋供部落遷居，但設計的簡易汙水處理場，因長期未按標準維護及用戶使用習慣等因素，造成汙水收集及處理系統淤積，成為環境衛生一大隱憂；縣府表示，已在5月召開永久屋設計改善說明會完成盤點，將向中央爭取經費徹底改善。

莫拉克風災後，在政府「離災不離鄉」概念下，屏東縣轄內計有長治百合、吾拉魯滋部落、新來義、禮納里、牡丹中間路及高士佛6處永久屋基地，就近安置災民；住牡丹鄉高士佛永久屋的鄉代表李德福說，永久屋建好後有簡易汙水處理場，收集家戶民生廢汙水，再排放到一旁的池塘，但5年前發現池水慢慢變綠，魚蛙不見了，才知道汙水處理場已失能；禮納里居民也反映水溝變臭、蚊蟲變多了。

縣府水利處下水道課表示，6處永久屋住戶雖不多，但當初設計的簡易汙水處理場，使用已10多年，因長期未按標準維護，汙水處理功能已不彰，住用戶又習慣將廢油和殘渣倒出，在日積月累下，致排水水管堵塞，連帶造成汙水收集及處理系統淤積及效能不彰甚至損壞，進而影響永久屋的環境衛生，必須全盤施工改善。

縣府水利處說，今年爭取縣款盤點6處永久屋整體狀況，5月已召開各永久屋設計改善及正確使用汙水系統習慣地方說明會，後續將依現況及居民陳述意見，納入評估並概估預算，向中央爭取改善經費，粗估經費近億；盼回復永久屋原有汙水處理功能，用戶汙水就近引導入汙水下水道系統，在水資源回收中心處理後放流，改善河川水體水質，提升住家房環境整潔，避免孳生蚊蟲、蟑螂、老鼠，營造美好的生活品質。