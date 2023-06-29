小琉球浮具久占中澳沙灘 最重可追究竊占刑責

小琉球中澳沙灘是海龜重要產地，卻被水上業者擺放浮具長期占用，鵬管處現勘發現違規業者，已將資料函給土地管理機關國有財產署。國有財產署表示，可追究竊占刑責。

屏東小琉球擁有豐富海龜資源，每年7月至8月是海龜產卵高峰期，中澳沙灘是重要產地，但卻被水上業者長期擺放獨木舟、SUP等浮具，去年7月甚至發生上岸產卵的母龜不慎撞上沙灘上遊憩浮具，讓學者相當心疼。

大鵬灣國家風景區管理處曾多次疾呼「非服務遊客時間將浮具帶回店家，不要將浮具留在沙灘上」，但多數業者卻未理會；鵬管處19日下午現勘，發現中澳沙灘土地上有未經土地管理機關同意，就私自放置浮具，因此，將違規業者資料函給國有財產署南區分署屏東辦事處。

國有財產署南區分署屏東辦事處主任林秀娟告訴中央社記者，在違規業者物品旁公告插牌「國有地禁止占用」，接獲鵬管處資料後，將會通知行為人到場現勘，要求在1個月內移除占有物品，同時也可追溯使用補償金，若未改善，將移送警察機關，追究竊占刑責。

鵬管處副處長王玟傑告訴中央社記者，要把公共資源還給大眾，針對不遵守公約的累犯，將採取業者資訊揭露，並聯合鄉公所清潔隊，將佔用物品拖離沙灘至集中場域等措施。

鵬管處強調，海龜是根據野生動物保育法所保護的物種，為維護海龜的重要棲息地環境，需要公務部門和民間團體攜手合作，爭取共識，夜間除了要求業者不堆放浮具，也勸導遊客避免前往沙灘區，打造愛護海龜生態氛圍。