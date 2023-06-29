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網揭高雄這處新公園柏油塌、軟墊空心 工務局說話了
高市府在前鎮區70期重劃區內闢建籬仔內公園，去年7月完工啟用，即將滿周年前夕，有網友到公園玩，卻發現地面柏油塌陷、軟墊有些是空心，大酸「發財露陷囉」；有網友認為「兒童保護力低，新公園工程不應如此」；市府工務局表示，會派員前往了解。
一名女網友在臉書社團「高雄大小事」貼文，指「很新很新的公園，柏油開始塌了，軟墊有些是空心的，這是．．．發財漏餡嘍」，引發網友熱議。
有網友指，「昨天才剛去欸．．以為原本就設計這樣踩起來稍軟」，原PO回覆「軟墊有些地方是空的喔，不認真踩踏其實踩不太出來，我住附近很常來這裡」。
另有網友認為，「這樣真的很危險欸，不然難得高雄多那麼多的親子公園」、「兒童自體保護力較低，工程不應該如此。而且這是新的公園。民意代表必需做好監督」。有網友質疑「不知誰驗收的」、「偷工減料」，有網友趣稱「叫高虹安來挖」。
針對網友反映，新設的籬子內公園柏油塌，軟墊似是空心！高市養工處主祕李政穎表示，開幕時他走過多次，並未發現任何狀況，且當地公園鋪設的是彈性地墊，這種地點並不是整塊都是硬實的，就民眾的反映，養工處會立刻派員了解。
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