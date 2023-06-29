快訊

賴清德子弟兵頻出事遭疑派系鬥爭 黨內嘆：早爆總比晚爆好

泰坦號碎片打撈：發現疑似人類遺骸！安全責任誰該管？

北農民股倒戈原因？柳采葳曝：為了反地下董事長黃承國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網揭高雄這處新公園柏油塌、軟墊空心 工務局說話了

聯合報／ 記者石秀華王昭月／高雄即時報導
高雄市前鎮區籬仔內公園去年7月完工啟用，將滿周年前夕，有網友到公園玩，卻發現地面柏油塌陷、軟墊有些是空心；市府工務局指會派員前往了解。圖／取自「高雄大小事」
高雄市前鎮區籬仔內公園去年7月完工啟用，將滿周年前夕，有網友到公園玩，卻發現地面柏油塌陷、軟墊有些是空心；市府工務局指會派員前往了解。圖／取自「高雄大小事」

高市府在前鎮區70期重劃區內闢建籬仔內公園，去年7月完工啟用，即將滿周年前夕，有網友到公園玩，卻發現地面柏油塌陷、軟墊有些是空心，大酸「發財露陷囉」；有網友認為「兒童保護力低，新公園工程不應如此」；市府工務局表示，會派員前往了解。

一名女網友在臉書社團「高雄大小事」貼文，指「很新很新的公園，柏油開始塌了，軟墊有些是空心的，這是．．．發財漏餡嘍」，引發網友熱議。

有網友指，「昨天才剛去欸．．以為原本就設計這樣踩起來稍軟」，原PO回覆「軟墊有些地方是空的喔，不認真踩踏其實踩不太出來，我住附近很常來這裡」。

另有網友認為，「這樣真的很危險欸，不然難得高雄多那麼多的親子公園」、「兒童自體保護力較低，工程不應該如此。而且這是新的公園。民意代表必需做好監督」。有網友質疑「不知誰驗收的」、「偷工減料」，有網友趣稱「叫高虹安來挖」。

針對網友反映，新設的籬子內公園柏油塌，軟墊似是空心！高市養工處主祕李政穎表示，開幕時他走過多次，並未發現任何狀況，且當地公園鋪設的是彈性地墊，這種地點並不是整塊都是硬實的，就民眾的反映，養工處會立刻派員了解。

高雄市前鎮區籬仔內公園去年7月完工啟用，將滿周年前夕，有網友到公園玩，卻發現地面柏油塌陷、軟墊有些是空心；市府工務局指會派員前往了解。圖／取自「高雄大小事」
高雄市前鎮區籬仔內公園去年7月完工啟用，將滿周年前夕，有網友到公園玩，卻發現地面柏油塌陷、軟墊有些是空心；市府工務局指會派員前往了解。圖／取自「高雄大小事」
前鎮區籬仔內公園位於70期重劃區內，緊鄰205兵工廠，市府打造工業風共融公園去年7月啟用，滿周年前夕，有網友揭柏油路面塌陷、軟墊是空心。本報資料照
前鎮區籬仔內公園位於70期重劃區內，緊鄰205兵工廠，市府打造工業風共融公園去年7月啟用，滿周年前夕，有網友揭柏油路面塌陷、軟墊是空心。本報資料照
高雄市前鎮區籬仔內公園去年7月完工啟用，將滿周年前夕，有網友到公園玩，卻發現地面柏油塌陷、軟墊有些是空心；市府工務局指會派員前往了解。圖／取自「高雄大小事」
高雄市前鎮區籬仔內公園去年7月完工啟用，將滿周年前夕，有網友到公園玩，卻發現地面柏油塌陷、軟墊有些是空心；市府工務局指會派員前往了解。圖／取自「高雄大小事」
前鎮區籬仔內公園位於70期重劃區內，緊鄰205兵工廠，市府打造工業風共融公園去年7月啟用，滿周年前夕，有網友揭柏油路面塌陷、軟墊是空心。本報資料照
前鎮區籬仔內公園位於70期重劃區內，緊鄰205兵工廠，市府打造工業風共融公園去年7月啟用，滿周年前夕，有網友揭柏油路面塌陷、軟墊是空心。本報資料照
高雄市前鎮區籬仔內公園去年7月完工啟用，將滿周年前夕，有網友到公園玩，卻發現地面柏油塌陷、軟墊有些是空心；市府工務局指會派員前往了解。圖／取自「高雄大小事」
高雄市前鎮區籬仔內公園去年7月完工啟用，將滿周年前夕，有網友到公園玩，卻發現地面柏油塌陷、軟墊有些是空心；市府工務局指會派員前往了解。圖／取自「高雄大小事」

延伸閱讀

高雄無業男沿路搜刮財物 剛被捕隔天仍我行我素

高雄金煌芒果在Mia C'bon上架 外國客都被圈粉

高雄人手刀開搶！ 虎航飛首爾1699元起、釜山航空天天飛含稅優惠2768元起

影／高雄工程行老闆慶生趴員工持椅互K 警意外逮獲通緝犯

相關新聞

高市加速城貌更新 助商圈活化

高雄市屋齡超過30年的老屋占52.8％，尤其美麗島捷運站周邊的屋齡更久，地方盼市府加速推動危老重建與振興商圈，市府結合建...

壽山動物園迎暑假延長開園 加碼「12歲以下」免費入園

暑假即將開始，高雄市壽山動物園迎接假期，推出多樣精采體驗活動，宣布於每周六延長開園至下午6點半，更加碼讓全國12歲以下兒...

網揭高雄這處新公園柏油塌、軟墊空心 工務局說話了

高市府在前鎮區70期重劃區內闢建籬仔內公園，去年7月完工啟用，即將滿周年前夕，有網友到公園玩，卻發現地面柏油塌陷、軟墊有...

為「虛偽陪選」請辭成全國首例 烏坵代理鄉長宣誓就職

金門縣烏坵鄉本屆鄉長當選人蔡燕明涉虛偽陪選，一審已遭金門地院判刑，是全國首宗案例。金門縣政府表示，蔡因個人因素已請辭，縣...

登革熱蔓延北高雄 立委參選人曹桓榮指選民焦慮中

入夏高溫飆升，疫情開始蠢動，北高雄已出現登革熱及日本腦炎病例，新冠肺炎疫情似亦加溫，國民黨高市第2選區立委參選人曹桓榮呼...

副市長何時補實 陳其邁不鬆口

高雄市議會定期會昨天閉幕，市長陳其邁被問到副市長何時補實，他沒鬆口，僅表示人選還在物色中，議長康裕成表示，此次大會審查通...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦