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為「虛偽陪選」請辭成全國首例 烏坵代理鄉長宣誓就職

聯合報／ 記者李成蔭蔡家蓁／金門即時報導
烏坵鄉第11屆代理鄉長宣誓就職儀式昨舉行，烏坵鄉代理鄉長徐鴻義完成宣誓就職。圖／金門縣政府提供
烏坵鄉第11屆代理鄉長宣誓就職儀式昨舉行，烏坵鄉代理鄉長徐鴻義完成宣誓就職。圖／金門縣政府提供

金門縣烏坵鄉本屆鄉長當選人蔡燕明涉虛偽陪選，一審已遭金門地院判刑，是全國首宗案例。金門縣政府表示，蔡因個人因素已請辭，縣府依法核准並核派代理鄉長，並已於昨日完成宣誓就職。

烏坵鄉是「離島中的離島」，本屆鄉長原由蔡燕明當選，但她因涉找人虛偽陪選，遭金門地方法院一審判違反公職人員選舉罷免法，處有期徒刑3年2月，併科罰金200萬元，褫奪公權4年。蔡友人透露蔡想法，如果法官認為她宣誓就任是毫無悔意，那她願意請辭鄉長。

金門縣政府今表示，烏坵鄉公所函報縣府，蔡燕明因個人因素向縣府提出辭職聲明書，縣府按地方制度法規定，於今年6月28日核准辭職，並核派徐鴻義代理烏坵鄉鄉長職務。

金門縣政府指出，烏坵鄉第11屆代理鄉長宣誓就職儀式在昨日上午9時配合內政部空中勤務總隊直升機抵達時，在鄉公所會議室隆重舉行，由縣府民政處副處長許一傑主持、監誓及監交，居們也都到場觀禮。

烏坵鄉代理鄉長徐鴻義現場也完成宣誓就職並表示，未來將率公所團隊共同打拼、服務基層，繼續為烏坵鄉鄉親謀福利。典禮最後並與大家合影留念，場面熱絡溫馨。

烏坵鄉第11屆代理鄉長宣誓就職儀式昨舉行，由金門縣府民政處副處長許一傑主持、監誓及監交。圖／金門縣政府提供
烏坵鄉第11屆代理鄉長宣誓就職儀式昨舉行，由金門縣府民政處副處長許一傑主持、監誓及監交。圖／金門縣政府提供

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