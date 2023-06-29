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屏台糖工業區動土 招商啟動

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣政府與屏東加工出口區昨天舉辦屏東產業園區聯合招商說明會。記者劉星君／攝影
屏東縣政府與屏東加工出口區昨天舉辦屏東產業園區聯合招商說明會。記者劉星君／攝影

屏東縣政府揭開屏東市殺溪沿岸神秘面紗，將原本台糖紙漿廠打造為縣民公園，成為熱門景點。台糖廠區殺蛇溪以南工業區開發工程昨動土，招商同步啟動，可望2024年底完工，預估創造百億產值，800個工作機會；縣長周春米說「投資屏東正當時」。

縣府拚經濟，今年3月屏東科技產業園區擴區、5月屏東科學園區動土，昨是台糖工業區動土。民進黨縣議員梁育慈說，一連串招商引資盼帶動產業規模發展，提升就業率，提高薪資水準，民眾期待很深。國民黨縣議員蘇資婷說，對產業進駐樂觀其成，希望不要流於形式，「頭燒燒，尾仔冷」，怕變成一場空。

台糖總經理陳立人說，台糖紙漿廠民國80年關廠，共80公頃。殺蛇溪以南面積23.8公頃，廠區原來是屏東紙漿廠一部分，屬工業區土地，工程投資預算經費6.63億元，園區7個坵塊，38個單元，開發完成可提供18.93公頃產業用地供廠商進駐，預估2024年12月底完工，預估每年產值上看百億元。

殺蛇溪北岸58公頃，其中縣民公園20公頃，分3個區塊，保留文化資產，另規畫住宅區與商業設施。

縣府昨與經濟部、科技部在屏東加工出口區辦聯合招商說明會，加工出口區管理處長楊伯耕說，屏東科技產業園區土地出租率已逾97%，營運成績逐年攀升。

屏東縣政府 議員

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