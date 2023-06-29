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屏台糖工業區動土 招商啟動
屏東縣政府揭開屏東市殺蛇溪沿岸神秘面紗，將原本台糖紙漿廠打造為縣民公園，成為熱門景點。台糖廠區殺蛇溪以南工業區開發工程昨動土，招商同步啟動，可望2024年底完工，預估創造百億產值，800個工作機會；縣長周春米說「投資屏東正當時」。
縣府拚經濟，今年3月屏東科技產業園區擴區、5月屏東科學園區動土，昨是台糖工業區動土。民進黨縣議員梁育慈說，一連串招商引資盼帶動產業規模發展，提升就業率，提高薪資水準，民眾期待很深。國民黨縣議員蘇資婷說，對產業進駐樂觀其成，希望不要流於形式，「頭燒燒，尾仔冷」，怕變成一場空。
台糖總經理陳立人說，台糖紙漿廠民國80年關廠，共80公頃。殺蛇溪以南面積23.8公頃，廠區原來是屏東紙漿廠一部分，屬工業區土地，工程投資預算經費6.63億元，園區7個坵塊，38個單元，開發完成可提供18.93公頃產業用地供廠商進駐，預估2024年12月底完工，預估每年產值上看百億元。
殺蛇溪北岸58公頃，其中縣民公園20公頃，分3個區塊，保留文化資產，另規畫住宅區與商業設施。
縣府昨與經濟部、科技部在屏東加工出口區辦聯合招商說明會，加工出口區管理處長楊伯耕說，屏東科技產業園區土地出租率已逾97%，營運成績逐年攀升。
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