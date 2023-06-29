副市長何時補實 陳其邁不鬆口

高雄市議會定期會昨天閉幕，市長陳其邁被問到副市長何時補實，他沒鬆口，僅表示人選還在物色中，議長康裕成表示，此次大會審查通過成立多元融合小組、成立性別平等委員會，及高雄市淨零城市發展自治條例等進步指標提案，希望能讓高雄愈來愈好，定期會告一段落，但議員對市府監督不會結束。

市議會第4屆第1次定期大會昨午閉幕，此次定期會首度採取上、下午各排定3名議員總質詢模式，閉幕前也播放今年府會龍舟賽PK花絮影片，強調攜手合作，將讓高雄更好。

康裕成指，定期會開議期間正值「MeToo」連環爆風波，性別平等、性騷擾等議題發燒，包括市議員湯詠瑜、黃捷、邱俊憲等均提案或連署成立多元融合小組，高雄市議會成立性別平等委員會歷經多次闖關也成立。淨零排碳議題也是國際趨勢，高雄不能置身事外，更不能落後於其他縣市。

定期會閉幕前播放日前府會龍舟大賽PK花絮場景，賽前相互開嗆，有議員打趣揚言「刪預算」，展現當仁不讓氣魄，最終和諧收場。康裕成指，此次龍舟PK賽不比勝負，但賽事成為全國焦點，達到共同行銷高雄目的，大家都樂見高雄愈來愈好。

高雄市前副市長史哲榮升文化部長，人選至今未補實，另7月1日將成立工務局公園處，首任公園處長由誰擔綱也備受關注，陳其邁表示，兩個職務都已物色人選，正評估中。