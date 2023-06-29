高市加速城貌更新 助商圈活化

高雄市屋齡超過30年的老屋占52.8％，尤其美麗島捷運站周邊的屋齡更久，地方盼市府加速推動危老重建與振興商圈，市府結合建築師等公會擴增危老工作站到30處，並新增美麗島都更危老聯合服務工作站，昨天同步啟用，提出一條龍便民服務、容積獎勵、重劃計畫補助及稅賦減免等措施，希望透過危老重建，推動火車站表參道計畫及美麗島周邊活化發展。

南華商圈促進會理事長楊福順說，美麗島站周邊屋齡大都超過5、60年，早年相當繁華，店面月租要30萬元，現在降到2萬元還未必能租出去，盼加速推動危老重建與振興商圈；新興區陳姓市民說，他家是邊間的透天厝，同排有5戶，屋齡已4、50年，地坪僅20幾坪，僅3戶願意重建，還是動不了，只能繼續等。

市議員湯詠瑜指出，美麗島站區過去是高雄的消費及商業中心，捷運施工期間商店外移、人潮流失，很高興市府終於踏出重要的一步；議員黃文益表示，市府雖設一條龍簡政便民窗口，但民眾自行申請危老重建案一直偏少，仍需增加誘因加碼補助，其中帶有違建的危老如何更新，也需找解套方法。

副市長林欽榮說，全市約110萬棟房屋，逾30年屋齡有58.1萬棟，為促進城市更新，危老工作站由5站擴增為30站，還新增美島都更危老聯合服務站，都更與危老重建分軌進行，分由都發局與工務局負責。

林欽榮說，申請危老重建除容積可自動乘以1.4倍，地價、房屋稅可減半徵收2年，自然人最多可再延長房屋稅減半10年，市府會協助申請人取得至少7成的貸款，危老申請案都提供一條龍服務，提重建計畫書申請案就補助11.5萬元。

林欽榮表示，政府先前花1千億元進行鐵路地下化，接續火車站表參道計畫，將於2025年10月啟動，美麗島捷運站周邊也將更新活化，市府透過都更與危老重建手段，動員文化、青年、觀光等局處結合在地8大商圈，要讓這兩顆「珍珠」重新發亮。