聽新聞
test
0:00 / 0:00

高市加速城貌更新 助商圈活化

聯合報／ 記者王昭月徐如宜／高雄報導
高雄市政府盼透過危老都更手段，要讓火車站及美麗島捷運站周邊重新發亮。記者王昭月／攝影
高雄市政府盼透過危老都更手段，要讓火車站及美麗島捷運站周邊重新發亮。記者王昭月／攝影

高雄市屋齡超過30年的老屋占52.8％，尤其美麗島捷運站周邊的屋齡更久，地方盼市府加速推動危老重建與振興商圈，市府結合建築師等公會擴增危老工作站到30處，並新增美麗島都更危老聯合服務工作站，昨天同步啟用，提出一條龍便民服務、容積獎勵、重劃計畫補助及稅賦減免等措施，希望透過危老重建，推動火車站表參道計畫及美麗島周邊活化發展。

南華商圈促進會理事長楊福順說，美麗島站周邊屋齡大都超過5、60年，早年相當繁華，店面月租要30萬元，現在降到2萬元還未必能租出去，盼加速推動危老重建與振興商圈；新興區陳姓市民說，他家是邊間的透天厝，同排有5戶，屋齡已4、50年，地坪僅20幾坪，僅3戶願意重建，還是動不了，只能繼續等。

市議員湯詠瑜指出，美麗島站區過去是高雄的消費及商業中心，捷運施工期間商店外移、人潮流失，很高興市府終於踏出重要的一步；議員黃文益表示，市府雖設一條龍簡政便民窗口，但民眾自行申請危老重建案一直偏少，仍需增加誘因加碼補助，其中帶有違建的危老如何更新，也需找解套方法。

副市長林欽榮說，全市約110萬棟房屋，逾30年屋齡有58.1萬棟，為促進城市更新，危老工作站由5站擴增為30站，還新增美島都更危老聯合服務站，都更與危老重建分軌進行，分由都發局與工務局負責。

林欽榮說，申請危老重建除容積可自動乘以1.4倍，地價、房屋稅可減半徵收2年，自然人最多可再延長房屋稅減半10年，市府會協助申請人取得至少7成的貸款，危老申請案都提供一條龍服務，提重建計畫書申請案就補助11.5萬元。

林欽榮表示，政府先前花1千億元進行鐵路地下化，接續火車站表參道計畫，將於2025年10月啟動，美麗島捷運站周邊也將更新活化，市府透過都更與危老重建手段，動員文化、青年、觀光等局處結合在地8大商圈，要讓這兩顆「珍珠」重新發亮。

都更 林欽榮 捷運

延伸閱讀

高市加速城貌更新 30處危老工作站同步啟動

擴充危老服務量能 高市30處危老重建服務站啟用

台南本土登革熱個案 足跡曾至左營區

高雄現本土登革熱 醫師提醒倒積水還不夠須做這動作

相關新聞

高市加速城貌更新 助商圈活化

高雄市屋齡超過30年的老屋占52.8％，尤其美麗島捷運站周邊的屋齡更久，地方盼市府加速推動危老重建與振興商圈，市府結合建...

副市長何時補實 陳其邁不鬆口

高雄市議會定期會昨天閉幕，市長陳其邁被問到副市長何時補實，他沒鬆口，僅表示人選還在物色中，議長康裕成表示，此次大會審查通...

屏台糖工業區動土 招商啟動

屏東縣政府揭開屏東市殺蛇溪沿岸神秘面紗，將原本台糖紙漿廠打造為縣民公園，成為熱門景點。台糖廠區殺蛇溪以南工業區開發工程昨...

建案疑釀隧道變形 高市捷運局： 容許範圍內安全無虞

臉書粉專「Care高雄」今PO文「捷運紅線隧道變形」，怒指建商新建案造成捷運紅線隧道變形，不用告知大眾嗎？高市捷運局澄清...

感受屏東舊城區魅力 招募青年志工外語導覽

教育部青年發展署屏東青年志工去年暑假辦理第1屆外語導覽屏東舊城區，今年將招募第2屆外語導覽人員，邀請青年展現自信，認識屏...

高市加速城貌更新 30處危老工作站同步啟動

高雄逾30年以上老屋逾52.8％，相當於每兩間房子就有一間是危老房舍，高市府為加速推動危老更新，結合建築師等公會擴增危老...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦