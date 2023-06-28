建案疑釀隧道變形 高市捷運局： 容許範圍內安全無虞

臉書粉專「Care高雄」今PO文「捷運紅線隧道變形」，怒指建商新建案造成捷運紅線隧道變形，不用告知大眾嗎？高市捷運局澄清，隧道變形量在安全容許範圍內，且有專業團隊把關，相關監測仍持續進行中，請民眾不用擔心。

「Care高雄」指出，高雄市市4及灣市2市場用地BOT案可行性評估計畫總結報告書提到，「建案距潛盾隧道轉彎段最短距離約5.3公尺，因隧道線形與工程行為及地質因素，連續壁外側施作無筋預壘樁作為保護措施，仍於連續壁施工造成隧道較大變形」，質疑隧道恐因建案變形，怒控市府為何不用告知大眾，「還是因為建商得罪不起就大事化小，小事化無？」隧道安全令人憂心。

高市捷運工程局回應，建案在施工期間，即進行隧道監測作業，若發現監測資料顯示捷運隧道可能在後續施工產生設施安全疑慮，為確保安全即依「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」第14條規定，通知建商停工並要求進行保護措施、提出安全評估及緊急應變計畫等處置措施，經國內各大工程學會、土木技師公會專業機構審查同意，才能復工。

至於報告書所提捷運設施安全部分，主要討論評估開發案的可行性參考，文中提到LUR26隧道，建商已依據「大眾捷運系統兩側禁建限建辦法」規定執行。本案建商在提出相關安全評估及應變計畫後，經高雄市土木技師公會審查通過於112年2月16日同意復工，相關監測持續進行，數據均在安全容許範圍內。