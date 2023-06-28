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感受屏東舊城區魅力 招募青年志工外語導覽

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
教育部青年發展署屏東青年志工去年暑假辦理第1屆外語導覽屏東舊城區，今年將招募第2屆外語導覽人員，邀請青年展現自信，認識屏東街區多元樣貌。記者劉星君／攝影
教育部青年發展署屏東青年志工去年暑假辦理第1屆外語導覽屏東舊城區，今年將招募第2屆外語導覽人員，邀請青年展現自信，認識屏東街區多元樣貌。記者劉星君／攝影

教育部青年發展署屏東青年志工去年暑假辦理第1屆外語導覽屏東舊城區，今年將招募第2屆外語導覽人員，邀請青年展現自信，認識屏東街區多元樣貌。

屏東青年志工中心執行長趙文俊說，此次外語導覽沿用過去模式，邀請屏東科技大學語言中心、文藻外語大學外語師資加入，另外，在導覽與口說技巧表現，邀請專業英語導覽培訓團隊「Meet Up Formosa 遇上福爾摩沙」帶領。

趙文俊說，地方街區結合屏東中央商圈發展協會及店家隆盛布莊、明星刻印、老夫子甜不辣、潔結手創、珍珍銀樓、百茂種子行等共同參與。導覽內容從外語專業、地方商家文化連結，透過轉譯產生出英語介紹教材，提供給青年作為導覽文本。

趙文俊說，志願服務方式日趨多元，從公民記者、華語導覽，甚至今年度辦理本土語導覽，與在地密切合作，累積豐富素材。舊城區導覽由在地的青年志工分組、分工，介紹屏東街區商圈及店家、宗教廟宇及中藥知識等多元面貌。

去年有百餘人參與，來自聖克利斯多福的邰克禮說，去年參與導覽認識不同國家的朋友還有台灣的青年志工，印象深刻是介紹德安中藥房故事及體驗香包，現在都還完整保留著；印尼國際學生洪其成很感動，看見台灣青年志工很努力的用英語和他們表達店家的故事。

屏東青年志工中心指出，今年提出更質化的導覽路線，融入商圈店家體驗服務，讓國際友人更深層認識商圈，導覽活動為7月29日，參與志工導覽須參加多日志工培訓，加強及奠基外語能力，歡迎有志青年到屏東參加導覽行動，可電洽屏東青年志工中心08-7662799阮小姐。

青年 屏東

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