熱血球友快把握 高捷盃3對3鬥牛賽報名起跑

由高捷公司主辦的高捷盃3對3籃球賽，已成高雄暑期籃球盛事，去年吸引650隊、超過2500名選手參加，今年第7屆賽事再度與去年聯名夥伴高雄全家海神隊合作，將於8月12、13日在高市青少年運動園區籃球場盛大開賽，即日起開放線上報名。

高捷公司去年與高雄職籃球隊「高雄全家海神隊」合辦3對3籃球賽，創下南台灣籃球熱潮。今年高捷再次攜手海神隊舉辦「2023年全家海神高捷盃Metro！永遠的神隊友！」3對3籃球賽。今天下午在漢神巨蛋廣場舉行報名起跑記者會。

運動發展局主任藍偉仁主任、高捷公司副總程子箴、高雄全家海神隊隊長余純安等人應邀出席。活動除啦啦隊動感開場與周邊商品走秀，與會來賓也高喊「Metro！永遠的神隊友！」。以捷運Metro諧音中文「沒錯」之意，象徵高捷與全家海神一同推廣城市的籃球運動風氣。

高捷表示，報名以4人為單位，每人繳交300元報名費，參賽即可獲得聯名紀念球衣、官方指定運動品牌購物金以及百貨消費抵用券等價值8千元贈品。

此外，教育局也將此次賽事列為下學年度「高雄區高級中等學校免試入學超額比序：高雄市競賽表現採計參考項目」，對熱愛籃球的年輕學子更具吸引力。